Bisiklet Eğitmeni Nuri Tuncer Övünç

'Hobini İşe Çevir' hareketiyle bisiklet eğitimlerine Eskişehir'de devam eden Nuri Tuncer Övünç, eğitimlerinden ve Eskişehir'deki bisiklet ulaşımından bahsetti

Nuri Tuncer Övünç, 44 yaşında. Eskişehir'de yaşıyor. Emekli Deniz Astsubayı. Yıllarca denizlerde gezip kendi şehrine dönüş yaptıktan sonra, doğal güzelliklerin tadını çıkarmanın en etkili yolu olarak bisiklet sürmeyi tercih ediyor. Eskişehir'de oluşturdukları bisiklet grupları ile doğada keyifli turlar yapıyor.

Bisiklet İnisiyatifi Topluluğu kapsamında yürütülen bisiklet eğitimlerine katılan Övünç, Eskişehir'deki bisiklet ulaşımını ve eğitimlerde yaşadığı süreci paylaştı:

“Bisiklet İnisiyatifi'nin oluşturduğu 'Hobini İşe Çevir' hareketine Yalova temsilcisi İsmail Meriç'in tavsiyesiyle dahil oldum. Bu süreçte çok olumlu tepkiler aldım. Bisiklet kullanmaktan korkan ve çekinen insanlar, böylesi bir faaliyetin olmasından son derece memnun olduklarını dile getirdiler. Bisiklet öğrenmek için başvuru yapan kesimin büyük bir bölümünü, hatta tamamını kadınlar oluşturuyor. Bisiklet temel eğitiminin yanı sıra, bisiklet sürüş kalitesini artırmak isteyen birkaç öğrenci de başvuruda bulundu. İlerleyen zamanlarda aktif olarak bisiklet kullananlar ve bisiklet severlerle oluşturacağımız ekiple daha etkin doğa turları gerçekleştireceğim için heyecanlıyım.” ifadelerinde bulundu.

“Başvuru taleplerinin yoğunluğu metropol şehirlere oranla orta düzeyde diyebilirim. Öğrencilerimin çoğu hemen pedallamaya geçeceklerini düşünüyor. Ama işin aslını gördüklerinde doğru olanın teknik çalışmalar olduğunun farkına varıyorlar. Bisikleti sürmeyi belirli aşamalarla öğretiyoruz. Bu da sürüşlerde insanların güven duymalarına ve düşme korkularını azaltmaya yardımcı oluyor.”

“Eskişehir bisikletli ulaşım konusunda sahip olduğu topoğrafik özellikler bakımından ideal bir şehir; düz bir ova olması bisikletle her yere kolayca erişilebilirliği sağlıyor. Her yaştan insan bisikleti rahatlıkla kullanabiliyor. Tepebaşı-Odunpazarı arası yer şekilleri açısından bisikletli ulaşıma uygun bir rota. Trafikte varlığını daha çok görmek istediğimiz bisikletlilerin bu güzergahta güvenli sürüşler yapabileceği bir yola ihtiyaç duyduğunu düşüyorum.” diyor.

“Dünyanın önde gelen sürdürülebilir kentleri çareyi bisikletli ulaşımda arıyor. Düzenli bir bisiklet yolları ağına sahip olması Eskişehirlilerin yaşam kalitesini yükseltecek”

Eskişehir geçmiş zamanlarda araç sayısının fazla olmaması dolayısıyla bisikletli ve yayalar için ulaşım açısından sokakların ve yolların yeterli olduğu bir kentti. Sanayi ve fabrikada çalışan emekçi kesimin yoğunlukla bisiklet kullandığı biliniyor. Sokak ve caddelerde esnafın ticari ulaşım araçlarıyla yarattığı sıkışıklık, motorlu taşıtlarla ulaşımın kolay sağlanması sonucu ortaya çıkan yoğunluk zamanla bisikletli sayısının azalmasına sebep oldu. Bisiklet ulaşımını teşvik etmek adına çalışmalarını sürdüren belediyeler arasında yer alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, otobüslere yerleştirilen aparatlarla bisikletli ulaşımına destek veriyor ve artması için projelerine devam ediyor. Eskişehir Ulaşım Ana Planı (EUAP) 2015-2020 yılları için uygulanmış, orta ve uzun vadedeki çalışmalar 2035 yılına kadar devam edeceği biliniyor.

Övünç, Eskişehir'deki bisiklet ulaşımında karşılaştığı sıkıntıları şu şekilde özetledi: “Bisiklet yolları yaya trafiğinin yoğun olduğu kaldırımlarda inşa edildiğinden, ulaşım pek de sağlıklı ve güvenli olmuyor. Belediyelerin bu sorunları fark etmelerini ve bisikletlilere yönelik yapılacak altyapı çalışmalarınının fazlalaşmasını istiyoruz. Böylelikle hem trafik kazalarının önüne geçilmiş olacak hem de bisikletli sayısının artışı ile sürdürülebilir bir kente kavuşmuş olacağız. Bisikletin Eskişehir'de en çok tercih edilen ulaşım aracı olacağına inanıyorum; yüzölçümü ve topoğrafyası itibarıyla buna fırsat veriyor. Ortalama 10-20 km hız yaparak kullandığımız bisiklet, Eskişehir'in en uzak noktasına en fazla 30 dk'da ulaşmamızı sağlıyor. Yoğun trafikte araçlar ve toplu taşımayla bu sürede ulaşamıyorsunuz. Kentin ana caddeleriyle kent içini bağlayan bir bisiklet yolları ağı oluşturulması bu yüzden çok önemli. Aynı zamanda kısa mesafeli sürüşlerimizde sokak aralarını kullanarak güvenli ulaşımı sağlamak; yaya, bisikletli ve motorlu taşıtlar olarak duyarlılığı geliştirmedeki sorumluluk bizlere düşüyor.”

“Dünyanın önde gelen sürdürülebilir kentleri çareyi bisikletli ulaşımda arıyor”

“Bisikleti kent içi ulaşımda etkin bir araç haline getirecek uygulamalar, hem Eskişehir'in hem de Türkiye'nin geleceğine hizmet edecektir. Motorlu taşıtların uzun vadede doğaya ve tüm canlılara vereceği zararın Kovid-19 virüsünün yaratacağı zararlardan daha fazla olduğunu düşünüyorum. Doğrusu yaşadığımız dönemdeki ekonomik şartlarda, her kişinin bir araca sahip olma olasılığı çok düşük. Şartlar yeterli olsa dahi, buna imkan verildiğinde hem çevre hem de insan sağlığının ne duruma geleceğini tahmin bile edemiyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

“Tek çıkar yol bisikletli ulaşım!”

Eskişehir Bisiklet Eğitimleri İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/eskisehir-bisiklet

Daha Fazla Bilgi İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/





Haber ve Röportaj: Gökçe ÖZKONUK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.