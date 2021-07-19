Bisiklet Eğitmeni İsmail Aktaş

Bisiklet eğitimleriyle geçirdiği süreçle ilgili düşüncelerini aktaran İsmail Aktaş, Bursa’da pedallayan sayısını arttırmaya devam ediyor.

“İsmim İsmail Aktaş, 40 yaşındayım. Amasya doğumluyum. Geçmişte gıda ve tekstil sektöründe çalıştım. Şu anda bir iplik fabrikasında işçi olarak çalışıyorum. Bursa'da ikamet ediyorum. 25 yıldır aktif olarak bisiklet kullanıyorum. Küçükken amcamın verdiği bisikleti kulanırdım. Gidonuna müzik aleti takıp, müzik dinleyerek geziler yapardım. Günlük yaşantımda da bisikleti ulaşımda kullanmaya devam ediyorum."

“Bisiklet sürmek benim yaşam tarzım; asla hayatımdan çıkaramam”

Bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyenler yakınlarından sadece belli zamanarda yardım alabiliyor. Pandemi sürecinde kısıtlamalarla birlikte sosyalliğin azalması ile bireyler aktiviye konusunda yetersiz kaldı. Eğitimlerle beraber insanların birbirine ayırdığı zamanın, kendini geliştirmenin ve her konuda yapılan paylaşımın önemi bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bu yüzden, hem eğitmenler hem de yardımcı oldukları öğrenciler kaliteli zaman geçirmenin keyfini sürüyorlar. Bursa'daki bisiklet eğitimlerinde geçirdiği zamanlarla ilgili Aktaş şu ifadeleri kullandı:

“Aileler yakınlarına bir şeyler öğretme konusunda daha baskıcı ve davranışlarında ayarsız olabiliyor. Sonuç olarak eğitim süreci zorlu geçebiliyor. Eğitim verdiğim bir öğrencim 2 günde pedallamaya başladı. Güzel deneyimler yaşamaları beni de mutlu ediyor. Ben her zaman bir işe sahip olmak konusunda şunu düşünürüm; ne iş yaptığınızın önemi yok, önemli olan elinizden gelenin en iyisini yapmanızdır. 14-15 yaşlarında bisiklete binenleri görüyorum. İki elini de bırakıp sürenler oluyor. Mahalledeki bisiklet süren küçük-büyük yaştaki çocukları gözlemliyorum. Tehlikeli hareketler yaparak çevrede sorunlara sebep oluyorlar. Bu kişileri de uyarıp düzeni sağlamaya çalışmak bizlerin görevi. Bisikleti sadece sürmeyi öğretmekle kalmayıp, hayatla ilgili bakış açısı kazandırmak adına küçük yaş gruplarına davranışlarımız üzerinden örnek olmak zorundayız.” diyor.

Paylaşımlarımız arttıkça eğitimlerimiz önem kazanıyor. Bisiklet sadece bir araç. Bu konuda kendi inisiyatifiyle hareket eden İsmail Aktaş, “Eğitimlerim belli bir sayıya ulaştığında bir bisiklet sürücü adayına forma hediye etmek istiyorum. Özel forma yaptırıp, sürüşe geçme anısı olarak vermek istiyorum. Bisiklet İnisiyatifi'ni temsilen bu formayı eğitimlerde kullanıp tanıtımı arttırmak istiyorum.” dedi.

Bisiklet eğitimlerinde, kadın-erkek konusundaki ayrıştırmayla ilgili fazlaca gerici yorumlarla karşılaşıyoruz. Başvuranların çoğu kadın ve özellikle zamanında kız çocuğu olan günümüz kadınları, bisiklete binmek için özlemlerini paylaşıyorlar. Aktaş da bu konudaki yorumları şu cümlelerle aktardı:

“Bazı ilçe ve köylerde ‘Kız çocuğu bisiklete binmez; kadınlar bisiklete binmemeli.' gibi söylemlerle karşılaşıyorum. Bu çok baskılayıcı, cinsiyetçi ve ayrıştırıcı bir düşünce. Bir kız çocuğu babası olarak, bu tür bağnaz düşünceleri yok etmek adına daha fazla kadının ve kız çocuğunun bisiklet sürmesi için çabalayacağım.”

“Eğitimleri Bursa Botanik Parkı'nda veriyorum. Rahat bir alan sunuyor. Bisiklete binmeyi öğrenmek isteyenlerle bu gibi açık alanlarda buluşmak ve zamanı paylaşmak keyifli oluyor. Eğitimde bisiklet kullandığımız mekanların keyifli olması yanında, aslında eğitim sonrası süreçte yollardaki güvenliğimiz önem arz ediyor. Bisikleti herhangi bir motorlu taşıtın sahip olduğu korunaklı bir yapıda kullanmıyoruz. Bisikletle tek vücut olarak ilerliyoruz. Bu yüzden, güvenliği oluşturmak adına gerekli bisiklet aksesuarlarını kullanmaktan ödün vermemeliyiz. Kask, eldiven, gerekirse dizlik, akşam gezileri için ön-arka aydınlatma gibi detaylar bizi trafik kazalarına karşı koruyacaktır. Bunları kesinlikle ihmal etmemeliyiz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Bisiklet İnisiyatifi ve bireysel olarak bisiklet eğitimleri vererek Bursa'da da elimizden geldiğince bisiklet kullanımıyla ilgili farkındalık yaratmaya devam edeceğiz. Bu konuda araç kullanıcılarına da büyük görevler düşüyor. Motorlu taşıtları daha sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Buna yönelik bilinci arttırmak için belediyeleri harekete geçirmeye çabalıyoruz. Biz de bisikletliler olarak kendimizi göstermek, varlığımızı belli ederek tek bir ses olmak zorundayız. Artık pedallamayan kalmasın istiyoruz.

Bursa Bisiklet Eğitimleri İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/bursa-bisiklet

Daha Fazla Bilgi İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/

Haber ve Röportaj: Gökçe ÖZKONUK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.