Bisiklet Eğitmeni Aysu Keskin

'Hobini İşe Çevir' hareketinin İzmir temsilcilerinden Aysu Keskin, İzmirli öğrencilerini bisiklet eğitimlerine bekliyor

31 yaşındayım. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Dramatik Yazarlık Bölümü mezunuyum. İzmir'de Yukarıkızılca köyü'nde yaşıyorum. Doğada ve yeşilin içinde olmayı sevdiğim için köyde yaşamayı tercih ettim. Bisikletli yaşamı sevdiğim ve ulaşımımı bisikletle sağladığım için köy yaşamına da rahatça adapte edebildim. Üç yıl boyunca İstanbul'da ikamet ettim. Bu süreçte şehir içinde şehirde yaşamama rağmen daha çok ormanlık alanlara bisiklet sürüşleri düzenleyip çadır kampları kurduğumuzu ve zamanımı şehir dışında geçirdiğimi fark ettim. Bu yüzden doğanın içinde olup, toprakla iç içe yaşamayı seven biri olarak eşimle beraber köye yerleşme kararı aldık.





Bisiklet İnisiyatifi 'Hobini İşe Çevir' hareketine, sosyal medya aracılığıyla iş aradığı dönemde denk gelen Aysu, eşiyle birlikte bu harekete dahil oldu. "Bisikleti ulaşımda severek kullanan ve günlük hayatına dahil etmiş biri olarak, bu işi seve seve yapacağımı düşündüm. Topluluğu yöneten Cengiz Bey ve Nesrin Hanım'ın fikirleri ve bisikleti ulaşıma daha fazla kazandıracak olma azimlerini gördükçe doğru yerde olduğumu anladım." diyerek düşüncelerini paylaştı.



Bisiklet eğitimleriyle insanların yaşamlarına dokunmaktan mutluluk duyuyorum



"Bir öğrencim 50 yaşlarındaydı; eğitimler sonucu bisiklet sürmeyi öğrendi ve artık işe bisikletle gidiyor. Bisiklet sürmeyi öğrenmesinin yanında bisikleti ulaşımda kullanmayı tercih etmesi toplulukta bulunma amacımın somut bir örneği oldu. Aynı zamanda farklı yaşlarda ve kültürlerde insanlarla tanışmanın bu süreçte bana da katkısı olduğunu fark ettim. Ezidi kültüründen gelen bir arkadaşımızla eğitim sürecim oldu. Onunla geçirdiğim zamandan ve sohbetinden oldukça keyif aldım. Topluluk sayesinde insanlarla daha çok bir araya gelip her yönden farklılıkları gözlemleme imkanı buluyor; sürecin beni olgunlaştırdığını düşünüyorum." diyor.

Bisiklet İnisiyatifi verdiği bisiklet eğitimleriyle, özellikle küçük yaştaki bireylerin bisikletli ulaşıma katılımlarını arttırmayı hedefliyor. Güvenli sürüş gerçekleştiren ve trafik kurallarını benimseyen bireylerin topluma kazandırılması, gelecekteki yetişkinler olarak bireysel davranışlarının olumlu gelişimi açısından eğitmenlerin çocuklar üzerindeki etkisi oldukça önemli.

Aysu da çocuklarla iletişim kurmaktan ve bağını kuvvetlendirmekten keyif alan biri. Çocuklara gösterdiği ilgiden ve bisikletle geçen eğitim sürecinden bahsetti:

"Çocuklara eğitim verirken çok dikkat etmek gerekiyor. Dikkatlerini ve odaklarını sürüş anında devamlı bisiklet üzerine yoğunlaştırmak gerekli. Güvenli ve tedbirli davranmayı ihmal etmiyorum. Drama öğretmenliği geçmişim olmasına rağmen çocuklara bisikleti tanıtırken ve sevdirirken problem yaşar mıyım diye korkularım vardı. Çocuklarla aynı dili konuşabildiğim için bunun üstesinden gelebildiğimi düşünüyorum. Drama eğitimindeki tecrübelerimle oyunlar oynatarak bisiklet sürmeyi öğretmek onların da keyif almasını sağlıyor. Çocukluk zamanlarındaki bisiklet serüvenlerine dahil olmak, manevi olarak beni çok tatmin ediyor." diyor.

Pedallamak için geçen süreçte sabrınızı, cesaretinizi ve azminizi yitirmeyin



"Eğitime gelen öğrencilerde en fazla tanık olduğum durum korku faktörünün sürece engel olması. İlk dersin 30.dk'sında pedallamaya geçen öğrenci de oluyor; ikinci derste sabrı tükenip korkup pes eden, hiç sürüşe geçemeyen de..." diyerek sürecin artıları ve eksilerinden bahsederken zaman ve sabrın önemine değindi.



Küçük öğrencilerin yanında ebeveynlerine ve ileri yaş gruplarındaki öğrencilerine de eğitim veren Aysu sözlerine şunları ekledi; "Eğitime başvuranların çoğunluğu 40 ve üzeri yaş aralığında. Onlara bisiklet konusunda yardımcı olmak, içlerinde ukte kalan bu deneyimi gerçekleştirmelerine tanık olmaktan mutluluk duyuyorum. Bir kadın olarak, ileri yaşlardaki kadınların çevrelerinden eleştiri almalarına rağmen eğitimlere dahil olmaları ve bu süreçte isteklerini gerçekleştirmeleri beni çok mutlu ediyor. Bu açıdan da manevi anlamda benim için çok doyurucu bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum. Bisiklet İnisiyatifi'nin bisiklet eğitimleri gibi daha birçok projeye imza atmasına tanık olmak isterim. Bisiklet turizmi ve diğer hedeflenen projelerin içinde yer almayı heyecanla bekliyorum."

İzmir Bisiklet Eğitimleri İçin;

https://www.bisikletinisiyatifi.com/izmir-bisiklet



Daha Fazla Bilgi İçin;

https://www.bisikletinisiyatifi.com/



Röportaj : Gökçe Özkonuk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.