Bisiklet Eğitmeni Aykut Yasin Ark

Aykut Yasin Ark, Bisiklet İnisiyatifi'nin 'Hobini İşe Çevir' hareketine dahil olarak, bisikletin ulaşımda kullanımının artması için verdiği eğitimleri sürdürüyor.

Aykut 31 yaşında. İzmir'de yaşıyor. Elektrik Teknisyeni olarak çalışıyor. Bisiklet İnisiyatifi ile 'Hobini İşe Çevir' hareketi vasıtasıyla tanıdı. Küçük yaştan itibaren çeşitli spor dallarıyla iç içe olan Aykut, zamanının çoğunu bisiklet sürerek geçiriyor ve aynı zamanda İzmir'de bisiklet eğitimleri vererek insanlarla bu aktiviteyi paylaşmaktan keyif alıyor.

"Bisiklet benim günlük rutinim; ihtiyaçtan ziyade severek yaptığım bir aktivite."

Bisiklet İnisiyatifi'ne Aykut da sosyal medyadan ulaşanlar arasında. Kendi mesleğini yaparken, hobi olarak yaptığı bisiklet sürüşlerini bisikleti öğrenmek isteyenlerle de paylaşıyor.

"Bisiklet İnisiyatifi'yle ilk tanıştığımda ve ilk eğitimlerimi verdiğimde çok heyecanlandım. Çünkü bisiklet sporunu zaten her gün yapan biri olarak, bu deneyimi başkalarının da tadacak olması beni mutlu edecekti. Zamanla ders verdiğim öğrencilerde, öğrenme aşamalarını ve pedallama çabalarını gördükçe ve insanlara bir şeyler aktarabildiğimi hissettikçe benim için daha önemli bir iş haline geldi. Tabii ki kendi işimi de yapmayı seviyorum. Ama hobi olarak edindiğim ve para kazandığım bu ek iş, bana aynı zamanda insanlarla olan iletişimde de katkı sağladı. Küçük-büyük her yaştan insana hitap ederek sevdiğim bir aktiviteyi aşılamak benim için farklı bir deneyim oldu." diye ifade etti.

Bisiklet eğitimi verirken insanlara ilk defa kullanacakları bu aracı tanıtmak ve sürüş deneyimi oluşturmak biraz zaman alıyor. Bazı kişiler ise çabuk adapte olabiliyor. Aykut, bu konudaki deneyimlerinden bahsetti.

"İlk öğrencim 50 yaşındaki Sema Hanımdı. İlk dersimizde korkularının olduğunu, eskiden kalma toplum ve aile baskından dolayı bisiklet sürmeyi denediğini fakat başarılı olamadığını söyledi. Öncelikle korkularından arınmasını ve sakin kalmasını sağladık. Daha sonrasında sürüş eğitimine geçerken kendisine pozitif telkinlerde bulunarak içini rahatlattık. Acaba öğrenebilecek miyim? düşer miyim gibi korkularını yenip, tamamen kendini akışa bıraktı ve 2.dersin sonunda pedallamaya başladığında kendine güveni geldi. Yüzündeki mutluluğu gördüğüm ve de bu bilgilerimi ona aktarabildiğim için gayet mutlu oldum." şeklinde yorumladı ve şunları ekledi:

"Bir başka öğrencim 4,5 yaşındaki küçük arkadaşım Can'dı. Onunla sürüş deneyimi gerçekleştirmek benim için en güzel anılardan biri olarak kaldı. Çocukların bisiklete binmeyi öğrenmesi, bunu küçük yaşlarda deneyimliyor olmaları hem fiziksel hem de ruhsal gelişimleri için önemli diye düşünüyorum. Aynı zamanda trafiğe ve bisiklet ulaşım sistemine küçük yaşta dahil olmaları ve bu konuda önceden bilinç kazanmaları gelecek yıllar için yatırım oluyor. Hem spor açısından hem de toplum içindeki düzene ayak uydurmaları açısından bir farkındalık geliştirmelerine yardımcı oluyor."

Bisiklet ulaşımı İzmir'de diğer illere nazaran belediyenin yaptığı çalışmalarla düzenli bir hale getirilmeye çalışılıyor. Her kentte olduğu gibi çeşitli yaya-bisiklet ve yaya-araç sorunları olsa da, İzmir bu konuda gelişmekte olan bir yer. Paylaşımlı yolların da motorlu taşıtların gittiği güzergahlara eklenmesiyle daha bisikletsever bir kent olma yolunda ilerliyor. İzmir'deki bisiklet ulaşımı ve farkındalığıyla ilgili Aykut yorumlarını ekledi:

"Ben kendimi bildim bileli İzmir'de bisiklet yolları adına bir düzensizlik söz konusuydu. Birkaç senedir var olan belediyenin çabaları ve bisiklet ulaşımına dair altyapı sorunlarıyla ilgili çalışmaları, bisiklet farkındalığında ve kullanımında artış sağladığını düşünüyorum. Geçmiş zamanlara göre insanlar daha fazla bisiklete yönelim sağladı ve araçlarla olan trafik sıkışıklığını önlemek adına paylaşımlı yolların düzenlenmesiyle daha sağlıklı sürüşler sağlandı. Sistemin oturmasıyla birlikte şehir içlerinde oluşturulacak bisiklet ağlarla bisiklet kullanımı ve trafiği daha düzenli hale gelecektir." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

"Hata yapmaktan hiçbir zaman korkmayın. Bir işi yapabilmek için deneyimlemek gerekir. Kendinize meydan okursanız başaramayacağınız hiçbir şey yoktur."

İzmir Bisiklet Eğitimleri İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/izmir-bisiklet

Daha Fazla Bilgi İçin:

www.bisikletinisiyatifi.com

Haber ve Röportaj: Gökçe ÖZKONUK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.