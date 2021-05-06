Bisiklet Eğitimleri Tüm İl ve İlçelerde Başlıyor

1 Haziran itibariyle bisiklet eğitimleri tüm il ve ilçelerde başlatılıyor.

Pandemi döneminde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşın yeni gözdesi bisiklet oldu.

Bisiklete ilginin artmasıyla birlikte kural, kaide ve tekniklerini bilerek bilinçli bisiklet kullanmak isteyen vatandaşlar bisiklet eğitimi almak için yoğun taleplerde bulundu. Bisiklet öğrenmek isteyen halk çoğunlukla belediyelere başvurdu. Ancak ne Belediyeler, ne Gençlik ve Spor Bakanlığı, ne Ulaşım Bakanlığı, ne Milli Eğitim Bakanlığı ne de Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kurumlarda bisiklet sürmeyi öğretmek gibi bir birim yok.

Bisiklet eğitimleri bugüne kadar sivil oluşumlar tarafından dernekler veya bisiklet gurupları tarafından karşılanmaya çalışıldı. Bazı sponsor firmaların yaptığı bisiklet eğitimleri de göstermelik olmaktan ileri gitmiyor.

Bisiklet kullanımını arttırmak söylemiyle kurulan İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Bisiklet Şefliği Birimi bile bir yılda sadece 15 kişiye bisiklet eğitimi verebildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı pandemi kısıtlamalarında lisans sahibi bisiklet sporcularının antrenman yapmalarına bile yasak getirdi. Kendi sporcularına bisiklet antrenmanı yaptırmayan yöneticilerden eğitim için girişimde bulunmaları da beklenemez. Oysa ki; Pandemi sebebiyle Avrupa ülkeleri bisiklet kullanımını teşvik ediyor.

Pandemi sebebiyle toplu etkinliklerin yapılamadığı bu dönemde bisiklet eğitimi için çözüm, birebir özel derslerde bulundu. Birebir özel ders yapmak için ise çok fazla eğitimci gerektiriyor.

Bisiklet İnisiyatifi oluşumu bisiklet eğitimi taleplerini karşılamak amacıyla yeni bir uygulama başlatıyor. Bu uygulamada her il ve ilçede bulunan bisikletçiler kendi bölgelerinde birebir özel dersler veriyor.

Bisiklet eğitimi almak isteyen kişiler www.bisikletinisiyatifi.com sitesine girdiklerinde kendi illerinde istedikleri ilçedeki istediği eğitimci ile iletişim kurabiliyor. Bisiklet öğrencisi ile bisiklet eğitmeni kendi aralarında uygun gün ve saatler için randevu oluşturuyor. Açık havada yapılan bisiklet eğitimleri için geliştirilen egzersizler sayesinde temassız ve düşme, kaza riski olmadan gerçekleştiriliyor.

1 Haziran'da başlayacak uygulama için tüm ilçelerde bisiklet eğitimcilerinin yetiştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bisiklet eğitimci eğitimleri zoom üzerinden, videolu anlatımlarla yapılıyor.

Birebir özel ders almak isteyenler ise aylar öncesinden rezervasyon yaptırmaya başladı bile. Bisiklet Eğitimi almak isteyen ve bisiklet eğitmeni olmak isteyenler www.bisikletinisiyatifi.com sitesinde buluşuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.