Bisiklet Eğitimleri İstanbul'da Büyük Talep Görüyor

Haftasonu tatillerinde İstanbul trafiğine takılmak istemeyenlerin alternatifi bisiklet gezileri oldu.

Özellikle pandemi sonrası artış gösteren bisiklet tutkusu sadece haftasonu gezileri için değil kısa mesafeli ulaşım içinde İstanbulluların tercihi oluyor.

Bisiklet İnisiyatifi, İstanbul'da artan taleplere yetişebilmek için tüm ilçelerde bisiklet eğitimleri yapılması için çalışmalar yürütüyor. Bunun için öncelikle eğitmen eğitimi vererek bisiklet eğitmenlerinin sayısını arttırıyor.

Bisiklet İnisiyatifi, kendine özgü bir eğitim sistemi ile toplu halde eğitim vermek yerine birebir özel eğitimler yapıyor. Bu şekilde eğitimlerde düşme, kaza gibi sorunlar yaşanmıyor. Bisiklet Eğitimi sadece pedal çevirmekten ibaret kalmıyor aynı zamanda bisiklet turları ve ulaşım amaçlı bisiklet kullanabilmeleri için ileri sürüş eğitimleri ve deneyim turları gerçekleştiriyor.

Bugüne kadar hiç bisiklet sürmemiş, denge sorunu yaşayan veya bisiklet sürüş kalitesini ilerletmek isteyen 7'den 70'e herkes bisiklet eğitimlerine katılabiliyor.

Tecrübeli Bisiklet Eğitmenleri ile birebir yapılan özel bisiklet dersleri küçük egzersizlerle ilerliyor, önce bisiklet algısını geliştiriyor, denge sağlıyor, korkuyu yeniyor ve gerekli teknik bilgilerle kaliteli sürüş gerçekleştiriliyor.

Bisiklet eğitimleri birebir yapıldığı için öğrenciler istediği gün ve saatlere göre randevü oluşturabiliyor. Öğrenciler kendilerini yeterli gördüğü sürece istediği kadar eğitim alabiliyor.

Bisiklet İnisiyatifi İstanbul'da tüm ilçelerde eğitimler yapmayı hedefliyor ancak şimdilik; Avcılar, Ahmet Kara - Bakırköy, Kerem Şen - Beşiktaş, Ladin Avşar - Çekmeköy, Turgay Civelek - Gaziosmanpaşa, Volkan Aykul - Kadıköy, Ülkü Eryılmaz - Kartal, Niyazi Keskin - Maltepe, Onur Akyüz - Pendik, Hazal Karakuş - Tuzla, Eray Özdemir ve Başakşehir olarak 11 ilçesinde hizmet veriyor.

Bisiklet eğitimi almak isteyenler www.bisikletinisiyatifi.com web sitesinden ve @bisiklet_egitimleri instagram sayfasından iletişim kurabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.