Bisiklet Eğitimleri Aydın'da

Bisiklet İnisiyatifi, Aydın'da Bisiklet Eğitimlerine Başladı

Bisiklet İnisiyatifi tarafından başlatılan “Bisiklet Eğitimleri” ile birçok ilçede bisiklet sürüş eğitimleri başladı. 7 den 70 e herkese bisiklet kullanmasını öğretmeyi hedefleyen ekip hiç bisiklet kullanmasını bilmeyenlere bile kısa sürede bisiklet kullanabilir hale getiriyor.

Ayrıca bisiklet kullanabilen ancak trafikte kullanmak için yeterliliğe sahip olmayanlar içinde İleri Sürüş Eğitimleri veriyor. Eğitim alanları Deneyim Turları ile sürüş tekniklerinin gelişmesi sağlanıyor.

Bisiklet süremeyen gizli bir kitle var. Kimisi daha çocukken bisikleti olmamış, kimisi aile baskısı ile bisiklete bindirilmemiş, kimisine kız çocuğu diye bisiklet alınmamış, kimisi bisiklet sürmeyi ilk denemesinde düşmüş. Bisiklet süremediği için yadırganmış bu kitle kendisini de gizlemiş yıllardır. Bisiklet sürebilir hale gelene kadar çevresindekilere söylemek istemeyen bu gizli kitle onun için birebir özel dersleri tercih ediyor.

Çocuğunun güvenli bisiklet sürüş eğitimi almasını isteyen bilinçli ailelerde çocuklarını getiriyor bisiklet eğitimlerine. Bunların dışında bisiklet sürebilen ancak trafiğe çıkamayan veya bisiklet turlarına katılmak için ileri sürüş tekniklerine ihtiyaç duyanlar da eğitimlere katılıyor.

Bisiklet Eğitimlerinde her yaş gurubuna göre geliştirilmiş özel tekniklerde önce denge çalışmaları yapılıyor, sonra kontrollü olarak bisiklet sürmeye başlanıyor.

Bisiklet kullanabilmek bilgiye dayalı değil deneyimle kazanılan otomatik reflekstir. Bu nedenle en başında bisikleti tekniği ile öğrenmek gerekmektedir. Kendi başınıza veya yakın dostlarınızdan alacağınız yardımlarla yapacağınız denemelerde düşme kaza gibi sorunlar kaçınılmaz oluyor.

Bisiklet İnisiyatifi tecrübeli eğitmenleri ile birebir yapılan özel bisiklet dersleri küçük egzersizlerle ilerliyor, önce bisiklet algısını geliştiriyor, denge sağlıyor, korkuyu yeniyor ve gerekli teknik bilgilerle kaliteli sürüş gerçekleştiriliyor.

Bisiklet eğitimleri birebir yapıldığı için öğrenciler istediği gün ve saatlere göre randevü oluşturabiliyor. Öğrenciler kendilerini yeterli gördüğü sürece istediği kadar eğitim alabiliyor.

Bisiklet İnisiyatifi Aydın'da Didim, Şener Tan ve Nazilli ilçesinde Mustafa Yüksel Tavus gibi tecrübeli eğitmenlerle hizmet veriyor.

Bisiklet eğitimi almak isteyenler www.bisikletinisiyatifi.com web sitesinden ve @bisiklet_egitimleri instagram sayfasından iletişim kurabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.