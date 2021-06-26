Bisiklet Eğitimleri Ankara'da Başladı.

Özellikle pandemi sonrası artış gösteren bisiklet tutkusu Ankara'yı da sardı.

Bisiklet İnisiyatifi, artan taleplere yetişebilmek için tüm illerde bisiklet eğitimleri yapılması için çalışmalar yürütüyor. İstanbul'dan sonra Ankara'da başlatılan bisiklet eğitimleri için öncelikle eğitmen eğitimi verildi ve bisiklet eğitmenlerinin sayısı arttırıldı.

Bisiklet İnisiyatifi, kendine özgü bir eğitim sistemi ile toplu halde eğitim vermek yerine birebir özel eğitimler yapıyor. Bu şekilde eğitimlerde düşme, kaza gibi sorunlar yaşanmıyor. Bisiklet Eğitimi sadece pedal çevirmekten ibaret kalmıyor aynı zamanda Ankaralıların bisiklet turları ve ulaşım amaçlı bisiklet kullanabilmeleri için ileri sürüş eğitimleri ve deneyim turları gerçekleştiriyor.

Bugüne kadar hiç bisiklet sürmemiş, denge sorunu yaşayan veya bisiklet sürüş kalitesini ilerletmek isteyen 7'den 70'e herkes bisiklet eğitimlerine katılabiliyor.

Tecrübeli Bisiklet Eğitmenleri ile birebir yapılan özel bisiklet dersleri küçük egzersizlerle ilerliyor, önce bisiklet algısını geliştiriyor, denge sağlıyor, korkuyu yeniyor ve gerekli teknik bilgilerle kaliteli sürüş gerçekleştiriliyor.

Bisiklet eğitimleri birebir yapıldığı için öğrenciler istediği gün ve saatlere göre randevü oluşturabiliyor. Öğrenciler kendilerini yeterli gördüğü sürece istediği kadar eğitim alabiliyor.

Bisiklet İnisiyatifi Ankara'da Altındağ, Barış Doğaroğlu - Çankaya, Birdane Aydın - Etimesgut, Yunus Nişancı - Mamak, İsmet Ayduman - Yenimahalle ilçesinde Tolga Ayhan gibi tecrübeli eğitmenlerle hizmet veriyor.

Bisiklet eğitimi almak isteyenler www.bisikletinisiyatifi.com web sitesinden ve @bisiklet_egitimleri instagram sayfasından iletişim kurabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.