Bisiklet dostu ilçede bisiklet şenliği yapılacak

Bu yıl “Spor ve barış kenti Çaycuma” başlığıyla altıncısı yapılacak olan “Çaycumalılar Buluşuyor” etkinlikleri içinde bisiklet ve motosiklet şenliği de yer alacak

Çaycuma Belediyesinin Çaycuma Kaymakamlığı ve ilgili tüm kuruluşlarla birlikte düzenlediği “Çaycumalılar Buluşuyor” etkinliğinin programı belli olmaya başladı. Bu yıl “Spor ve barış kenti Çaycuma” başlığıyla altıncısı yapılacak buluşmanın içinde bisiklet ve motosiklet şenliği de yer alacak. Bartın, Karabük, Ereğli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'dan gelecek bisiklet ve motosiklet gönüllüleri, ülkenin kişi başına en uzun bisiklet yolu düşen kenti Çaycuma'da bir araya gelecek. 7-8 Mayıs'ta yapılacak şenlik için “Çadırını kap gel” çağrısı yapılan bisiklet ve motosikletliler Çaycuma SEKA Sosyal Tesisleri içinde belirlenen alanda çadırlarını kurup kamp yapacak. Yemek, duş, tuvalet, elektrik ve bisikletler için korumalı bölge ihtiyaçlarının karşılanacağı kamp alanında sporcular, gece yakılacak kamp ateşi etrafında eğlenceli zaman geçirecek.

İLK DURAK KADIOĞLU MOZAİKLERİ

Şenlik kapsamında pek çok bisiklet aktivitesi gerçekleşecek. Kentin doğal kültürel değerlerini tanıtmak ve bu alanda farkındalık yaratmak amacıyla yapılacak ilk etkinlikte, elit bisikletliler, 7 Mayıs günü Çaycuma Belediyesi önünden pedal çevirmeye başlayacak. 62 kilometrelik parkurda ilk olarak Kadıoğlu köyüne gidecek kafile, burada bulunan mozaiklerin ziyarete açılması çağrısında bulunacak. Ardından Güzelyaka köyünden Çayır Mağarası'na geçecek olan ekip, antik suyolu üzerinden Filyos istikametine ilerleyecek.

FİLYOS'A HEP BİRLİKTE GİDİLECEK

Şenlikte daha kolay olarak tanımlanan ikinci bir rotada da sürüş yapılacak. İlk kafilenin bir müddet sonrasında yola çıkacak kafile, yine Çaycuma Belediyesinin önünden pedal çevirmeye başlayacak. Bu kez Karalar, Şahnalar yolu üzerinden ilerleyecek olan bisikletliler, Yukarıdere köyü sapağında birinci kafile ile buluşacak. Filyos kalesine yapılacak birlikte sürüşün ardından Şahnalar üzerinden geri dönülecek. Kent dışından gelen katılımcılara geçilen tarihi yerler ve antik suyolu hakkında bilgiler verilecek buluşmaya, motosikletliler de eşlik edecek.

EN YAVAŞ BİSİKLET SÜRME VE TAYTAY YARIŞMASI DA YAPILACAK

Bisiklet şenliğinin ikinci günüyse kent turu ile başlayacak. Çaycuma Belediyesinin yapımını tamamladığı bisiklet yollarında yapılacak gezi, başta uçurtma şenliği olmak üzere pek çok etkinliğin yapılacağı Yaşam Park'ta son bulacak. En yavaş bisiklet sürme, bebek taytay yarışmaları da yapılacak alanda, çeşitli gösterilere de yer verilecek.

KATILIMCILARIN FORM DOLDURMASI GEREKİYOR

Bisiklet ve motosiklet alanında uzun yıllar sonra bölgesel ilk buluşma olacak etkinliğe katılmak isteyenlerin Çaycuma Belediyesinin internet sitesinde bulunan formu doldurması gerekiyor. Buradaki sayıya göre altyapı hazırlığı yapılacağı için formun doldurulması önemli bir adım olarak öne çıkıyor. .