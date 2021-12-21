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TIMETURK / BİSİKLET / Bisiklet Adalar'da Baştacı Yapıldı

Bisiklet Adalar'da Baştacı Yapıldı

03.06.2021 tarih ve 2021/4-4 sayılı UKOME, hız sınırının aşılarak kazalara sebebiyet verilmesi ve araçların yayaların geçiş güzergahlarına park edilmesi gibi gerekçelerle Adalar'da akülü araçların kaldırılması kararı aldı.

1 Saat Önce
2021-12-21 17:40:36
Bisiklet Adalar'da Baştacı Yapıldı

03.06.2021 tarih ve 2021/4-4 sayılı UKOME, hız sınırının aşılarak kazalara sebebiyet verilmesi ve araçların yayaların geçiş güzergahlarına park edilmesi gibi gerekçelerle Adalar'da akülü araçların kaldırılması kararı aldı.
Akülü araçların yasaklanmasıyla Adalar'da ulaşımlarını kolaylaştırmak isteyenler bisikletlere yoğun ilgi gösterdi.
Adada bisiklet kiralayan Mehmet Ali Dursun, "Akülü araçların kalkmasıyla bisikletlere talep yüzde yüz arttı. Talep dün çok düşüktü, bugün çok daha yüksek. Günübirlik adaya gelenler bugün bisiklet kullanmak istiyor. Turistler önceden işin kolay tarafına kaçıyordu. O yüzden elektrikli araç kullanıyorlardı. Ancak şimdi bisiklet kullanmak zorunda kaldılar" dedi.
Akülü araçların kalkmasıyla bisiklet kullanımına talebin arttığını söyleyen Adada bisiklet kiralayan Mesut Yalçın, "Akülü araçların adada çalışması doğru değil. Akülü araçları taksi gibi kullanmak yanlış. Akülü araç olmayınca bisiklet kiralama satışları arttı. Normal günden daha fazla talep vardı. Adada akülü araçlar yokken herkes bisikleti kullanıyordu" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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