Birçok İlde Bisiklet Eğitimleri Başladı

Bisiklet İnisiyatifi topluluğu herkesin bisiklet kullanması için ülke genelinde organize oluyor

Bisiklet İnisiyatifi kurucu üyesi Nesrin Yaman yaptığı çalışmaları Time Türk'e şöyle anlattı;

​“İnsanların fiziksel olarak aktif olduğu, çevreye duyarlı yaşanabilir yerlere inanıyoruz. Bu yüzden bisiklet kullanımını arttırmak için çalışıyoruz.

Bisiklet Sağlıklı, Sosyal, Çevreci, Ekonomik, Eğlenceli ve Basit Ulaşım Aracıdır.

Bisiklet eğitimlerinden başlayarak herkesin güvenli bisiklet kullanabilmesi için ülke genelinde ekipler oluşturuyoruz. Öncelikle hiç bisiklet kullanmayı bilmeyenlere bisiklet sürmeyi öğretiyor sonra aşama aşama ilerlemesini sağlıyoruz. Bisiklet sürmeyi öğrettikten sonra ileri sürüş eğitimleri veriyor, deneyim turları ile geliştiriyor ve günlük yaşamında bisikletli ulaşıma geçmelerini sağlıyoruz.

Bisiklet sürmeyi bilmeyen çok büyük bir kitle var. Bisiklet Eğitimlerimize 7'den 70'e herkes katılabiliyor.

Küçük egzersizlerle ilerliyor, önce bisiklet algısını geliştiriyor, denge sağlıyor, korkuyu yeniyor ve gerekli teknik bilgilerle kaliteli sürüş gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.

Yetişkinler için bisikleti biz veriyoruz ama 12 yaşın altındaki çocukların kendi bisikletleri olması gerekiyor.

Tecrübeli Bisiklet Eğitmenleri ile Temel teknikleri öğretiyoruz, sadece pedal çevirmek değil gündelik hayatta bisiklet kullanabilir hale getiriyoruz.

Abi, eş, arkadaş gibi yakınlardan bisiklet sürmeyi öğrenmek zordur. Biz birebir özel dersler yapıyoruz ve kişinin durumuna göre sabırla ilerliyoruz. Çevrenizdeki yakınlardan "düşersin", "sen süremezsin", "bu yaştan sonra ne işin var" gibi olumsuz mesajlar alabilirsiniz ama bu sizin kendiniz için yapacağınız bişey.

Kendi kararınızı verin, hayatınıza renk katın ve özgürlüğe pedal atın. Bisiklet size çok şey katacaktır.

Denge sorunu olanlara yönelik bizim 2 derslik çalışma programımız var. Bu ders programımızda basit hareketlerle başlıyor önce bisiklet algısını geliştiriyor, denge kurmayı ve bisiklet mantığını geliştiriyoruz. İlk ders programında korkuyu yenmek ve kişinin reflekslerinin gelişmesini sağlıyoruz. İlk derste özellikle bisiklet sürüşü yaptırmıyoruz. İkinci derste ise sürüş aşamasına kolaylıkla geçebiliyoruz.

Bisiklet eğitimi aldığınız hocalarınızı istediğiniz zaman arayabilecek sorunlarınıza yardımcı olmasını isteyebileceksiniz. Bisiklet inisiyatifi oluşumunu dalga dalga tüm ilçelere yayılıyor.

Bisiklet sürme koşullarını iyileştirmek ve bisiklet sürücülerinin artması için mücadele ediyoruz.

www.bisikletinisiyatifi.org websitemizden Bisiklet İnisiyatifi topluluğuna katılarak bize yardım edebilirsiniz.

Birlikte yaşanabilir şehirlerde, bisikletli mutlu insanların sayısını arttırabiliriz, "Bisiklet İnisiyatifi" zincirinin bir halkası da siz olabilirsiniz.” .