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TIMETURK / BİSİKLET / Belgrad ormanı için rotalar oluşturup, çekimler yapıldı

Belgrad ormanı için rotalar oluşturup, çekimler yapıldı

İstanbul'un nadide güzelliklerinden biri olan Belgrad ormanlarında keşife çıkan Bisiklet İnisiyatifi ekibi bölgedeki çalışmalarını hazırladı.

58 Dakika Önce
2021-09-17 22:27:13
Belgrad ormanı için rotalar oluşturup, çekimler yapıldı

İstanbul'un nadide güzelliklerinden biri olan Belgrad Ormanlarında keşife çıkan Bisiklet İnisiyatifi ekibi bölgedeki çalışmalarını hazırladı.

Belgrad ormanından içeriye girdikten sonra soluk almak yok, durmak yok, doğal bitki örtüsünün arasında kaybolup gidersiniz. Kimi zaman beton, kimi zaman toprak bir yoldan ilerliyorsunuz. Belli bir noktadan sonra zemin artık tamamen toprak oluyor. Kısa bir süre sonra asfalt yola ulaşarak, gölün yanından geçeceksiniz. Bu muhteşem doğanın içinde bisiklet turizmini hareketlendirmek isteyen Bisiklet İnisiyatifi ekibi gün boyu araştırma yaptı.

Bisiklet İnisiyatifi ekibi Belgrad ormanını da bisiklet turizm ağı rotalarına ekledi. 19 eylüle kadar İstanbul rotalarını çıkarak olan ekip Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen bisiklet rehberleri ile beraber çalışıyor.

Bisiklet İnisiyatifi Antalya temsilcisi Ozan Ünlü şöyle dedi:

"İstanbul gerçekten bisiklet ile keşfedilmesi gereken bir şehir. Trafiğe takılmadan her yere ulaşmak mümkün. Belgrad ormanları parkurlarında rota araştırması yapmak gerçekten çok keyifliydi"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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