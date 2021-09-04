Başkentte Bisiklet Kampüsü

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, başkentte sürdürülebilir ulaşım planının oluşturulması ve şehrin diğer ulaşım noktalarına entegrasyonunu sağlayacak “Smart Ankara Proje” çalışmasını yürütüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 30 Ağustos 2021 tarihinde açılışı gerçekleştirilen ‘Bisiklet Kampüsü'nde “Bisiklet Kiralama Sistemi” ve “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı”na yönelik tüm operasyonlar yürütülecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, başkentte sürdürülebilir ulaşım planının oluşturulması ve şehrin diğer ulaşım noktalarına entegrasyonunu sağlayacak ‘Smart Ankara Projesi' kapsamında ‘Bisiklet Kiralama Sistemi' ve ‘Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'na yönelik yapılacak tüm operasyonları Bisiklet Kampüsü'nde yürütecek. Açılışı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından gerçekleştirilen ‘Bisiklet Kampüsü'nde başkentte yaygınlaştırılacak bisiklet yolları ve kullanım kolaylığına ilişkin politikalar üretilecek.

2023'TE TAMAMLANACAK

Bütçesi 5,2 milyon euro olan ve yüzde 85'i Avrupa Birliği fonları, yüzde 15'i ise öz kaynaklardan karşılanacak Smart Ankara Projesi, Avrupa Birliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle sürdürülecek. Daha iyi bir yaşam kalitesi için şehirlerdeki insanlar ile işletmelerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve hareketlilik ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla tasarlanan ‘Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı', Smart Ankara Projesi ile entegre şekilde devam edecek. Avrupa'da prestijli bir şehir planı olarak adlandırılan ‘Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı', Ankara ulaşımının daha temiz, çevreci, sağlıklı, erişilebilir ve ekonomik olmasına katkı da sağlayacak. 3 yıllık bir süreyi kapsayan projenin 2023'ün ilk çeyreğinde sonlandırılması hedefleniyor.

BİSİKLET KİRALAMA SİSTEMİ AÇILACAK

Smart Ankara Projesinin ikinci ayağı olan ve Bisiklet Kiralama Sistemi adı altında yürütülen ‘Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi'nin kurulması için de bu yıl içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ihaleye çıkarak proje kapsamındaki mal ve ekipmanları alması planlanıyor. Başkentte bu kapsamda 408 adet elektrikli bisiklet, Başkentkart ve tüm kredi kartıyla kiralanarak kullanılabilecek. Ücret toplama sistemi EGO Genel Müdürlüğü tarafından belirlenirken, sistem 24 saat esasına göre hizmet verecek. 480 adet EGO otobüsüne monte edilmek üzere bisiklet taşımaya uygun aparatın yanı sıra 34 adet şarj istasyonu, metrolarda bisikletlerin özellikle merdivenlerde kolaylıkla taşınmasını sağlayacak şekilde bin 290 metre bisiklet rampası da alınacak. Bisikletlerin toplanarak şarj edilmelerini sağlamak ve saha içi operasyonlarda kullanılmak üzere 2 adet kamyon ve 8 adet bisiklet kullanımını ölçmek amacıyla bisiklet sayacının alınmasının ardından bu yıl içerisinde iki ihaleye çıkılacak.

BİSİKLET YOLLARI YAYGINLAŞTIRILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, başkentte sürdürülebilir ulaşım planının oluşturulması ve şehrin diğer ulaşım noktalarına entegrasyonunu sağlayacak “Smart Ankara Proje”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 30 Ağustos 2021 tarihinde açılışı gerçekleştirilen ‘Bisiklet Kampüsü'nde “Bisiklet Kiralama Sistemi” ve “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı”na yönelik tüm operasyonlar yürütülecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, başkentte sürdürülebilir ulaşım planının oluşturulması ve şehrin diğer ulaşım noktalarına entegrasyonunu sağlayacak ‘Smart Ankara Projesi' kapsamında ‘Bisiklet Kiralama Sistemi' ve ‘Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'na yönelik yapılacak tüm operasyonları Bisiklet Kampüsü'nde yürütecek. Açılışı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından gerçekleştirilen ‘Bisiklet Kampüsü'nde başkentte yaygınlaştırılacak bisiklet yolları ve kullanım kolaylığına ilişkin politikalar üretilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.