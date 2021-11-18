Başkent’ten müjde! “Ankara Bisiklet Master Planı” yola çıktı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkent'te 2040 yılına kadar kademeli olarak hayata geçirmeyi planladığı 210 kilometrelik 'Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı' yola çıktı.

Başkent'ten bisiklet sürücülerini sevindiren haber geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te 2040 yılına kadar kademeli olarak hayata geçirmeyi planladığı 210 kilometrelik "Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı"nı hazırladı.

'Küresel Geleceğin Şehirleri Programı' kapsamında hazırlanan master plan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde 19 Kasım Cuma günü saat 11. 00'de kamuoyuna tanıtılacak.

EGO Genel Müdürlüğü'nün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından başlattığı 53, 6 kilometrelik bisiklet yolu projesi ve master plan ile birlikte Başkent'e toplam 275 kilometre uzunluğunda 87 güzergah ve 38 istasyondan oluşacak bisiklet yolu kazandırılacak.

MASTER PLANI 19 KASIM'DA AÇIKLANACAK

'Küresel Geleceğin Şehirleri Programı' kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve ARUP iş birliğiyle hazırlanan, Birleşik Krallık Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı ile Birleşmiş¸ Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) fonu tarafından desteklenen "Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı" projesinin tanıtım toplantısı 19 Kasım Cuma günü saat 11. 00'de Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

KATILIM YÜKSEK OLACAK

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısına bu alanda çalışan ve proje paydaşları arasında yer alan Ankara Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları, akademik çevreler, yabancı misyon temsilcileri ve bisikletseverler katılacak.

Açılış konuşmasını Yavaş'ın yapacağı master plan tanıtım toplantısında Büyükşehir Belediyesi, İngiltere Büyükelçiliği ve ARUP temsilcileri de sunum yaparak bisiklet kullanımı ve altyapıya ilişkin Başkent'in gelecek vizyonunu anlatacak.

PİLOT BÖLGE BATIKENT

Kent içinde alternatif ulaşım olanakları sunmak, hareketliliği artırmak, trafik sıkışıklığını ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla hayata geçirilecek Ankara'nın ilk bisiklet master planında pilot bölge olarak Batıkent belirlendi.

Batıkent'te projesi tamamlanan bisiklet yolu sanal gerçeklik uygulaması kullanılarak toplantıya katılanlara izletilecek.

İNSAN VE GÜVENLİK ODAKLI PROJE

"Bisikletin, herkes için kent içi ulaşım türü olarak benimsenmesini ve toplu ulaşım sistemine entegrasyonunu sağlamak" vizyonuyla hazırlanan master planı, insanı merkezine alan kapsayıcı bir içeriğe sahip olacak.

Güvenli sürüş için gerekli tüm önlemlerin alındığı planda ayrıca park yeri ihtiyacından nüfus artış hızı ile bisiklet kullanım oranlarının ne şekilde değişeceğine, bisiklet kullanıcılarının alışkanlıklarından kullanım tercihlerine kadar birçok konuda uzmanların görüşü dikkate alınarak hazırlandı.

TOPLU TAŞIMA İLE ENTEGRE OLACAK

"Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı" kapsamında saha incelemesiyle belirlenen güzergahlardaki istasyonlar toplu taşıma araçlarına da entegre edilecek.

MASTER PLANI, “İKLİM EYLEM PLANI”NI DA DESTEKLİYOR

Ankara'da çevreci yaklaşımla, kent sağlığını arttırmayı da amaçlayan "Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı" aynı zamanda çalışmaları devam etmekte olan "Ankara İklim Eylem Planı"nı da destekliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.