Başakşehir 'Bisikletini Al Gel' Etkinliği Düzenliyor

Başakşehir Belediyesi 07 Ağustos 2021 tarihinden itibaren düzenlediği bisiklet gezilerine katılımcılarını bekliyor

Başakşehir Belediyesi sosyal medya hesabından açıkladığı etkinliğe göre, 07 Ağustos 2021 tarihinden itibaren her Cumartesi günü saat 08.00 itibarıyla bisiklet tutkunlarını pedal çevirmeye davet ediyor. Başakşehir'in harika güzelliklerini bisiklete binerek keşfetmek, çevre ve sağlık açısından yararları konusunda bilgilendirmek ve bisiklet farkındalığı oluşturmak için düzenlenen etkinliğe tüm bisikletliler katılım sağlayabilecek. Bisiklet etkinliği Kayaşehir 7.bölge'den başlayacak.

Başakşehir Belediyesi yeni projelerle bisiklet farkındalığına dikkat çekiyor



Başakşehir Belediyesinin planlanan bisiklet gezileri yanında bu gezilerin güvenle gerçekleştirileceği bisiklet yolları da yer alıyor. Kayaşehir 7. Bölge'den başlayacak olan bisiklet yolunun Başakşehir'de geçeceği önemli merkezler arasında ise Fatih Terim Stadyumu, Sular Vadisi, Başakşehir Belediyesi ve Metrokent var. Başakşehirliler, projenin tamamlanmasının ardından bisiklet yolunu isterlerse spor isterlerse ulaşım amaçlı kullanabilecek. Kayaşehir ile Başakşehir arasında iş, okul ya da gezi amacıyla bisiklet, scooter gibi araçlarla yolun keyfini kesintisiz sürecekler. 11,3 kilometre uzunluğundaki boyalı ve bölünmüş bisiklet yoluyla her yaştan vatandaş için alternatif bir ulaşım güzergâhı ortaya çıkacak.

KAYNAK: basaksehir.bel.tr

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