Barikatsız Bir Dünya İçin Görme Engelliler Pedal Çevirecek

Toplumsal duyarlılığı ve toplum bilincini geliştirmek farkındalık oluşturmak amacıyla, Barikat Sanat Atölyesi Derneği, Görme Engelliler ve gönüllü bisikletçilerden oluşan bir bisiklet etkinliği düzenliyor.

Toplumsal duyarlılığı ve toplum bilincini geliştirmek farkındalık oluşturmak amacıyla, Barikat Sanat Atölyesi Derneği, Görme Engelliler ve gönüllü bisikletçilerden oluşan bir bisiklet etkinliği düzenliyor.

Bu kapsamda, 5 aralık pazar günü görme engelliler ve gönüllü bisikletcilerden oluşan ekip,tandem bisikletlerle Şişli cevahir önunden başlayacakları etkinliği Zeytinburnu UNSPED Spor ve Kültür Kompleksi önünde sonlandıracaktır.

Sessiz Çığlık Derneği Başkanı Hüseyin Nacar, 5 Aralık 2021 pazar günü Şişli Cevahir önünden hareketle başlayacakları etkinliğin rotasını sırasıyla Taksim, Unkapanı, Eminönü, Yenikapı ve Zeytinburnu olarak bildirdi.

Barikat Sanat Atölyesi Derneği Başkanı Hüseyin Nacar İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve Ünsped Spor ve Kültür Kompleksi işbirliğiyle gerçekleştirilicek olan etkinlik için 'Spor ve sanatin iyileştirici gücüne inanarak barikatsiz bir dünya için bir düş kuruyoruz' dedi.

Birleşmiş Milletler, 1992 yılında 3 Aralık tarihini Dünya Engelliler Günü olarak kabul etmiştir. Hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle her sene 3 Aralık'ta dünya çapında çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.