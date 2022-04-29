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Bakan Kurum Köyceğiz Bisiklet Yolu'nun açılışını yaptı
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Bakan Kurum Köyceğiz Bisiklet Yolu'nun açılışını yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2 bin 100 metre uzunluğundaki bisiklet yolunun açılışını yaptı.

22 Dakika Önce
2022-04-29 10:36:03
Bakan Kurum Köyceğiz Bisiklet Yolu'nun açılışını yaptı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bisikletseverler bisiklet yoluna kavuştu. Eylül ayında ihalesi yapılan bisiklet yolu projesi yapım çalışmaları son hızla devam ederek tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle Köyceğiz Belediyesi tarafından Gelişim Mahallesi Güreli Caddesi'nde, 2 bin 100 metre uzunluğunda olan Bisiklet Taşıt ve Yürüyüş Yolu ile Yağmur Suyu Drenajı yapım işi tamamlandı. Bakan Murat Kurum, bisiklet yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, bisiklet yolu başlangıç noktasında çiçekle karşılandı. Bakan Kurum'u karşılama törenine Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Kaymakam Mustafa Maslak, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. İlgiyle karşılanan Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra bisiklet yolunun açılışını yapan Bakan Kurum, vatandaşlarla bir süre bisiklet sürerek, Belediye Başkanlığı makamına geçti.

Vatandaşlar bisiklet yolu yapımında başta Bakan Kurum olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. .

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