Bağımlılık nedir? Bağımlılıkla mücadelede bisikletin önemi nedir? Bisiklet bağımlılık tedavisi süresince nasıl etki ediyor?

Bağımlılık nedir? Bağımlılıkla mücadelede bisikletin yeri nedir? Bisiklet bağımlılık tedavisi süresince nasıl etki ediyor? Bu sorulara cevap bulmak için Orti's Bike Team başkanı Çiğdem Sönmez ile röportaj yaptık.

Timetürk: Merhaba. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bugün sizinle bisiklet ve bağımlılık hakkında konuşacağız. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

Çiğdem Sönmez: Merhaba, rica ederim. Ben Çiğdem Sönmez. Sosyolog, Aile ve Bağımlılık Danışmanı ve kişisel gelişim uzmanıyım. Aynı zamanda Orti's Bike Team bisiklet grubunun kurucu başkanlarından biriyim.

Timetürk: Peki konuşacağımız başlıklardan bir tanesi bağımlılık. Bağımlılık nedir?

Çiğdem Sönmez: Bağımlılık ülkemizde olduğu kadar küresel bir sorun. Bağımlılık denilince birçok kişinin aklına köprüaltı yaşam süren insanlar geliyor. Bu bağımlılığın en şiddetli hali aslında. Bağımlılık; madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılık olarak ikiye ayrılıyor. Fakat ‘Bağımlılık nedir?' sorusuna en anlaşılır cevap olarak, biyo-psiko-sosyal bir hastalık olmasının yanı sıra “Sana zarar verdiğini bildiğin halde yapmaya devam ettiğin herşeydir.” diyebilirim. Bağımlılık konusunu birçok açıdan ele almak lazım. Birey başta olmak üzere aile, toplum ve eğitim gibi etkenler bağımlılık konusuyla oldukça ilgili. Bu kadar komplike bir konuyu birkaç cümle ile anlatmak gerçekten zor.

Timetürk: Bisiklet ve bağımlılığın ilişkisi nedir?

Çiğdem Sönmez: Bağımlılığın biyo-psiko-sosyal bir hastalık olduğundan bahsettim. Bisiklet ve bağımlılığa biyolojik açıdan bakarsak; fiziksel sağlık, terleme sonucu toksin atma, kan dolaşımını düzenlemesi, beyne giden kan ve oksijen akışını düzenlemesi, kondisyonu arttırması, sürüş esnasında salgılanan hormonlar( Dopamin, Endorfin, Serotonin, Adrenalin vb.) bisikletin etkileri diyebiliriz. Psikoloji kısmından bakarsak salgılanan hormonlar sayesinde bağımlı kişinin psikolojik sağlığı gün geçtikçe düzelme gösterir. Kilometre katettikçe başarı duygusu kişinin hayata karşı motivasyonunu arttıracağından , daha mutlu birey haline gelmesini sağlar. Sürüş esnasında beyin-beden koordinasyonunu sağlar. Aynı anda hem çevre kontrolü hem de vücut kontrolüne odaklanma olduğu için dikkat adına getirisi çoktur.

Sosyal olarak; sorumluluk alma, disiplinli yaşama, ortak amaç paylaşımı, iletişim becerilerini geliştirme ve problemlerle başa çıkma gibi girişimler gelişim sağlar. Grupla sürüş yapmak ve grubun kişiye aidiyet duygusu yaşatması bisikletin sosyal açıdan önemli bir katkısıdır. Aidiyet, bağımlılık tedavisinde önemli bir kavramdır. Çünkü bağımlı kişi bağımlılığından uzaklaştığında, yaşamda boşluğa düşer ve kendilerini yaşama, aileye ve topluma ait hissetmekte zorlanır. Bisiklet sürüşünde çaba ve emek, başarma duygusu, ekip çalışması ve sürüşü gibi etkinlikler kişinin aidiyetini geliştirir.

Timetürk: Çocukluk döneminin bağımlılık konusunda önemli bir yeri olduğunu söylersek bu dönem için bisikletin önemi nedir?

Çiğdem Sönmez: Bisiklet bir yaşam şeklidir. Çocukları bu yaşam şekline özendirmek, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacağından bisikletin önleyici etkisini de göz ardı etmemek gerekir. Düşünsenize ebeveynleri ile birlikte bisiklet süren bir çocuk ailesiyle sağlıklı bir bağ kuracaktır. Dışarda zarar görebileceği arkadaşlıklara yönelmesini engelleyecektir. Böyle etkinlikleri ailece yapmaları ailesiyle ekip olma hissini tattıracaktır. Arkadaşlarıyla sosyal iletişim konularında gelişimini sağlayacaktır.

Timetürk: Verdiğiniz değerli bilgiler ve düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Çiğdem Sönmez: Bu konu üstüne konuşulabilecek birçok şey var. Ben de böyle anlamlı ve faydalı olacağını düşündüğüm röportaj için size teşekkür ederim. Bisiklet birçok konuda fayda sağlar. Bisiklette binmek herkese fayda sağlayacaktır. Bu yüzden herkesi bisiklet sürmeye davet ediyorum.

Haber-Röportaj: Süleyman CENGİZ

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.