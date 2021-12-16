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Avrupa Ülkeleri Bisikletlilere Mali Destek Veriyor

Araçların atmosfere saldığı Karbondioksit gazı sağlığımızı ve çevremizi ciddi anlamda tehdit etmektedir. Çocuklarımızın da maruz kaldığı bu kirlilikten uzak durmak için Avrupa ülkeleri bisiklet kullanımını arttırmak için bir dizi tedbirler almaya ve teşvikler vermeye başladı.

2 Saat Önce
2021-12-16 12:20:35
Avrupa Ülkeleri Bisikletlilere Mali Destek Veriyor

Araçların atmosfere saldığı CO2 sağlığımızı ve çevremizi ciddi anlamda tehdit etmektedir. Çocuklarımızın da maruz kaldığı bu kirlilikten uzak durmak için Avrupa ülkeleri bisiklet kullanımını arttırmak için bir dizi tedbirler almaya ve teşvikler vermeye başladı.

Bisiklet kullanımının yaygın olduğu Avrupa ülkelerinde bisiklete binmek yürümek kadar kolay hale getirilmiştir.

Fransa bisiklet kullananların sayısını arttırma amacıyla bisikletlerini tamir ettirip kullanabilsinler diye 50 avro, bisikleti olmayanlara da 400 avro destek vermeye başladı. İtalya 500 İspanya 250 avro ile destekledi. Böylece herkesin bisikletle yola çıkabilmelerinin önündeki engel kaldırılmış oldu. Öte yandan Brüksel Başkent Bölgesi, sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve şehrin hava kalitesini yükseltmek üzere yeni bir girişim hazırladı.

Buna göre, Brüksel'de ikamet eden ve 2021 nisan ayı sonrasında özel otomobillerinin plakasını iptal ettirenler mali destek alacak.

Bu kişilere, yıllık gelirlerine göre 500 ile 900 avro arasında hareketlilik primi verilecek.

Söz konusu prim, şehirdeki toplu ulaşım üyeliği, tren bileti ve taksi gibi alternatif ulaşım imkanlarında kullanılabilecek.

İsteyenler söz konusu kaynağı araç paylaşım sistemleri, elektrikli scooter kiralama ve bisiklet alımında kullanabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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