Avrupa Hareketlilik Haftası 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik'

Her yıl belirlenen bir tema ile kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, 2021 yılı temasını 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' olarak belirledi

Her yıl belirlenen bir tema ile kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası bu yıl da 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanacak. 2019 yılının teması “Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet”, 2020 yılının “Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik”, 2021 yılında ise "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olarak belirlenmiştir.

Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimidir. Hafta süresince, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşlarına ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanır.





Avrupa Hareketlilik Haftası Hakkında:

2002 yılında ilk kez kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın etkisi, hem Avrupa'da hem de tüm dünyada giderek artmıştır. Katılımcı belediyeler hareketlilik yönetimi, erişilebilirlik ve yeni veya iyileştirilmiş bisiklet altyapısı tesislerine odaklanan projeler gerçekleştirmiştir. Hafta kapsamında, çokça bilinen “Arabasız Gün (Car-Free Day) etkinliği de yapılır.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ulusal koordinasyon görevini Türkiye Belediyeler Birliği yürütmektedir.

Avrupa Hareketlilik Haftası, her yıl bir tema ekseninde kutlanmaktadır. 2019 yılının teması, “güvenli yürüyüş ve bisiklet” iken, 2020 yılının teması “Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” olarak belirlenmiştir.

Gelecek yıllarda da farklı temalarda yola çıkacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası'na katılım, ülkemiz belediyelerinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlayacaktır.



KAYNAK: hareketlilik.tbb.gov.tr, mobilityweek.eu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.