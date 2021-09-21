Antalya Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında bisiklet turu etkinliği düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında bisiklet turu etkinliği düzenledi. Antalyalı bisiklet severler sağlıklı bir yaşam için pedal çevirdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik temasıyla gerçekleştirilen etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bisiklet turu ile sağlıklı yaşama teşvik için Antalyalılar bisiklete bindi. Varyant Seyir Terasından başlayan ve Olbia Meydanı'nda son bulan bisiklet turu etkinliğine yaklaşık 250 kişi katıldı. Bisiklet turunun ardından etkinlikler kapsamında Sahil Yaşam Parkı Olbia Kent Meydanı'nda Gülşah Kömür konseri gerçekleşti. HES kodu kontrolü ile girilen konserde Antalyalılar Gülşah Kömür'ün şarkılarıyla keyifli bir akşam yaşadı.

“Sağlıklı yaşama teşvik”

Sağlıklı bir toplum için herkesin spor yapması ve bisiklet sürmesi gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Türker Ahmet Özay, “Alternatif ulaşım aracı bisikleti öne çıkarmak ve Antalyalıları hareketli ve sağlıklı bir yaşama teşvik etmek istedik. Her yaştan yoğun bir katılım olması bizleri mutlu etti” diye konuştu.

“Bisiklet en sevdiğimiz ulaşım aracı”

Bisiklet turu etkinliğine katılan Nermin Saraçoğlu “60 yaşından sonra bisiklet sürmeyi öğrendim. Artık Antalya'nın her yerine bisikletimle gidiyorum. Toplu taşıma aracı kullanmıyorum. Bugün de Büyükşehir Belediyesi'nin bu etkinliğine seve seve katıldım” diye konuştu. "Bisiklet benim favori ulaşım aracım" diyen Asuman Özkan da “Otobüse binmiyorum ve arabaya da karşıyım. Herkesi de hareket etmeye, spor yapmaya ve bisiklet binmeye davet ediyorum” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.