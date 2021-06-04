Avcılar’da Dünya Bisiklet Günü çoşkusu

Dün Avcılar’da 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kutlandı. Etkinliğe birçok bisikletsever katıldı.

3 haziran Dünya Bisiklet Günü'nde bisikletseverler pedal çevirdi. Avcılar Belediyesi ve Anka Bisiklet Derneği'nin iş birliği ile düzenlenen, Orti's Bike Team ve birçok bireysel bisikletlinin de katıldığı bisiklet etkinliği, Avcılar Belediye Başkanı Av. Turhan Hancerli'nin de katılımıyla gerçekleşti. Avcılar Atatürk Evi'nin önünden saat 09.30'da başlayan sürüş Avcılar Belediyesi Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi'nde verilen bir çay molası sonrası tekrar Atatürk Evi önünde sonlandı. Etkinliğe birçok bireysel bisikletli, Anka Bisiklet Derneği ve Orti's Bike Team katıldı. Renkli görüntülerin ve eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte katılımcıların enerjisi ve neşesi dikkat çekti. Sürüş esnasında güzergah üzerindeki insanlar etkinliğe ilgi gösterdi ve güzel görüntüler ortaya çıktı. Bisiklet farkındalığını arttırmak ve bisikleti sevdirmek için düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Anka Bisiklet Derneği Başkanı Ozan Cengiz Türkmen katılımcılara teşekkür ederek, Avcılar ilçesinde bu tür farkındalık sürüşlerinin daha fazla yapılması gerektiğini söyledi.

Anka Bisiklet Derneği, İstanbul'da Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar tarafında 2014 yılında faaliyete başladı. Kulüp Nisan 2016'da Dernekler Masası'na tâbi resmî dernek statüsünü aldı. Anka Bisiklet Derneği Başkanı Ozan Cengiz Türkmen, bölgemizde aktif ve grup disiplinini benimsemiş, trafik kurallarına uyan, güvenlik tedbirlerini önemseyen genç ve hevesli sporcuları kulüp bünyemize yetiştirmek ve yarışlarda başarılı olmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulduklarını söyledi. Bir bisiklet grubu olan ve aynı zamanda sosyal destek projeleri düzenleyen Orti's Bike Team ise 2019'dan beri faaliyetlerine devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.