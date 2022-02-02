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TIMETURK / BİSİKLET / Atanamayan Öğretmenlere Bir Alternatif

Atanamayan Öğretmenlere Bir Alternatif

Öğretmen atamalarındaki sorunlar uzun süredir tartışılıyor. Atanamayan öğretmenler de haklı olarak tepkilerini dile getiriyorlar.

10 Dakika Önce
2022-02-02 12:32:36
Atanamayan Öğretmenlere Bir Alternatif

Öğretmenlik yapabilecek kapasitede olan, elinde Lisans belgesi olan her öğretmenin devlet kadrosuna girmesi zorunlu mudur?

Öğretmenlik sadece okullarda mı yapılır?

Öğretmenler için başka iş olanakları yok mudur?

Eğitim fakültelerinde okuyan öğrenci sayısı ile devletin ihtiyaç duyduğu öğretmen sayısı birbirine paralel midir?

KPSS sınavı gerekli midir?

gibi soruların üzerine detaylı düşünüldüğünde değişik bakış açıları gelişir ve alternatif yeni işler oluşur.

Bisiklet İnisiyatifi oluşumu öğretmen vasfı olan ve özellikle atanamayan beden eğitimi öğretmenleri ile Besyo öğrencileri veya mezunlarına bir iş öneriyor.

“Hobini İşe Çevir” olarak sunulan iş modeli, bisiklet sürmeyi öğretmek üzerine kurulu bir sistem.

Herkesin çocukluğundan kalma bir bisiklet sevdası vardır ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bisiklete olan ilgi her geçen gün artıyor.

Gelen taleplere göre birçok il ve ilçede birebir özel bisiklet eğitimleri veriliyor. Bisikleti hayatına entegre etmek, işe bisikletle gidip gelmek, bisiklet turlarına katılmak, çocuğunun bisikleti güvenli şekilde kullanmasını isteyen kişilerin sayısının oldukça fazla.

Ücretli özel ders alan bu kişiler bisiklet sürmeyi öğrenirken düşme, kaza gibi sorunlar yaşamak istemiyor, acele etmeden aşama aşama sürüş kalitesini ilerletmek için derslere devam ediyor, kendi bisikletlerini almak ve kendilerinin de katılabileceği bisiklet turlarını bir hizmet olarak almak istiyor.

Araba kullanmak, Matematik, İngilizce, Piyano, Gitar, Tenis, Pilates gibi birçok alanda birebir ders verenler olduğu gibi “Bisiklet Eğitmenliği” de yeni gelişen ve büyük talep gören bir iş haline geldi.

Bisiklet İnisiyatifi platformu, Türkiye'nin tüm il ve ilçesine bu hizmeti yaymayı hedefliyor.

Bisiklet sürebilmek ayrı, öğretebilmek ayrı meziyettir. Bisiklet eğitimleri, birebir özel ders şeklinde yapılıyor. Eğitim gün ve saatlerini siz belirliyorsunuz, ister haftasonları ister akşam saatlerinde özel ders verebilirsiniz.

Bisiklet Eğitimi vermeniz için sabit bir işyerine ihtiyacınız yok. Örneğin bir park alanında, sahil kenarında, boş ve düz bir alanda, kapalı pazar yerlerinde eğitim yapabilirsiniz.

Öğrenciler websitesi üzerinden bulundukları il ve ilçedeki eğitimciyle doğrudan iletişime geçiyor.

Bu iş modelini www.bisikletinisiyatifi.org sitesinden inceleyebilir ve başvuru yapabilirsiniz. .

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