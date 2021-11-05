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ATA’YI ANMAK İÇİN YÜRÜYEN KÖŞK’E DOĞRU PEDALLADILAR
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TIMETURK / BİSİKLET / ATA’YI ANMAK İÇİN YÜRÜYEN KÖŞK’E DOĞRU PEDALLADILAR

ATA’YI ANMAK İÇİN YÜRÜYEN KÖŞK’E DOĞRU PEDALLADILAR

Tuzla Belediyesi, Bisiklet İnisiyatifi ve Hydra Grubun düzenlediği, ‘10 Kasım Ata’ya Saygı’ bisiklet etkinliği ikinci gününde de devam ediyor. 8 gün sürecek olan etkinliğin ikinci gün etabı Yalova’da başladı. Bisiklet ekibi, Atatürk’ün Yürüyen Köşkü’ne doğru pedalladı.

2 Saat Önce
2021-11-05 00:47:10
ATA’YI ANMAK İÇİN YÜRÜYEN KÖŞK’E DOĞRU PEDALLADILAR

Tuzla Belediyesi, Bisiklet İnisiyatifi ve Hydra Grubun düzenlediği, 8 gün sürecek olan '10 Kasım Ata'ya Saygı' etkinliği ikinci gününde de devam ediyor.

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3 Kasım Çarşamba günü Tuzla'da düzenlenen törenle yola çıkan bisiklet ekibinin bugünkü yolculuğu Yalova'da başladı.

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70 kilometreyi geride bırakan ekip, ikinci gününde Atatürk'ün ‘Yürüyen Köşkü'nü ziyaret etti.

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10 Kasım'da Ata'yı anmak için Anıtkabir'e doğru yolan çıkan bisikletliler, Atatürk'ün manevi değerlerine temas ediyor.

Yalova'da bulunan, Atatürk için önem atfeden ‘Yürüyen Köşk'ün hikayesine ortak olan bisiklet ekibi, buradaki temasın ardından Bursa'ya doğru pedallamaya devam etti.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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