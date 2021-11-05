ATA’YI ANMAK İÇİN YÜRÜYEN KÖŞK’E DOĞRU PEDALLADILAR

Tuzla Belediyesi, Bisiklet İnisiyatifi ve Hydra Grubun düzenlediği, ‘10 Kasım Ata’ya Saygı’ bisiklet etkinliği ikinci gününde de devam ediyor. 8 gün sürecek olan etkinliğin ikinci gün etabı Yalova’da başladı. Bisiklet ekibi, Atatürk’ün Yürüyen Köşkü’ne doğru pedalladı.