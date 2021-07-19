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TIMETURK / BİSİKLET / Arslantepe’de Pedallar İlk Kez Çevrildi

Arslantepe’de Pedallar İlk Kez Çevrildi

Malatya'da 1. Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışı yapıldı. İlk kez düzenlenen yarışlar UNESCO Dünya Kalıcı Miraslar Listesine aday gösterilen Arslantepe Höyüğü alanında gerçekleştirildi.

3 Saat Önce
2021-07-19 12:47:31
Arslantepe’de Pedallar İlk Kez Çevrildi

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24. Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali etkinlikleri kapsamında 1. Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışları ‘Arslantepe UNESCO Yolunda' adı altında 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Battalgazi ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kalıcı Miraslar Listesine aday gösterilen Arslantepe Höyüğü'nde başlayan yarışma 5 kilometrelik parkurla Fuar Alanında son buldu. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından Büyükşehir Belediye Binası alanında yapılan ödül töreniyle verildi.

24. Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali etkinlikleri kapsamında, 1. Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışında dereceye giren isimler:

Kadınlar Her Yaş Grubu; 1. Fatma Demir (Malatya), 2. Kumsal Ulu (Malatya), 3. Nisanur Kodaman (Malatya),

15-18 Yaş Erkekler: 1. Muhammet Yasin Bozdemir (Erzurum), 2. Cuma Emirhan Bolat (Kahramanmaraş), 3. Teoman Timuçin (Kahramanmaraş)

19-29 Yaş Erkekler: 1. Sefa Temel (Milli Sporcu- Malatya), 2. Abdulrahim İnal (Milli Sporcu-Manisa), 3. Veysel Gülmez (Kahramanmaraş),

30-40 Yaş Erkekler:1. Bayram Eroğlu (Milli Sporcu-Kahramanmaraş),2. Mehmet Can Balcı (İzmir), 3. Mesut Sancar (Malatya)

40 Yaş ve Üzeri Erkekler: 1. Koray Dicleli (Ankara), 2. Birol Yıldız (Eskişehir), 3. Hüseyin Fidanel (Malatya)

HABER MERKEZİ

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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