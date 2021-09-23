Anna van der Breggen: “Genç bisikletçiler korunmalı'

2 dünya şampiyonu Anna van der Breggen, genç sporcular üzerinde kurulan ‘’zayıf olma’’ baskısına karşı çıkıyor ve ekliyor: ‘’Genç bisikletçilerin korunması gerekiyor.’’

Birçok profesyonel sporcu kariyerleri boyunca kilo alma korkusu yaşamış ve bu durum sporcuların hem fiziksel hem de mental sağlıklarının tehlikeye girmesine yol açmıştır.

Bu sporculardan biri olan 18 yaşındaki genç bisikletçi Senna Kneven Instagram'dan yaptığı paylaşımda, sürekli kilo alma, diyetler, zayıf olma baskılarıyla mücadele ettiğinden ve bu yüzden kendini son birkaç aydır iyi hissetmediğinden bahsetti. Bunun üzerine Anna van Breggen genç sporcular üzerinde kurulan baskıya karşı sesini yükseltti.

31 yaşındaki Hollandalı bisikletçi cyclingnews.com'a verdiği röportajda, sporun genç sporcuları zayıf olma baskısından koruması gerektiğini çünkü bu durumun sporcuların fiziksel ve mental sağlıkları açısından yaralayıcı olduğunu söyledi ve açıklamalarına devam etti;

‘'Genç bisikletçiler kilo kaybetmeye çalışmamalı. Bu durumun sadece kiloları üzerinde değil, tüm vücut sistemlerine ve mental sağlıklarına ne denli olumsuz etkileri olabileceğini bilemezler. Genç sporcuların etraflarında onları bu baskılardan koruyacak insanlara ihtiyaçları var.'' dedi.

Bu sezon sonunda emekli olup 2022'de Women's WorldTeam SD Worx'in sportif direktörü olacak Anna van der Breggen,

‘'Genç kızlar için kilo bir faktör olmamalı. Her gün bisiklet sürüyorlar ve bu durum halihazırda zaten çok fazla. Vücutlarının ihtiyaç duyduğu besinleri, sağlıklı yiyeceklerden, neyin yararlı neyin yararsız olduğunu öğrenerek almalılar. İnsan vücudu ne zaman acıktığını veya aç olmadığını söyler. Genç sporcular sabahları tartıya çıkmak için üzerlerinde baskı hissetmemeli ve tartıya çıktıktan sonra ‘'yemek yememeliyim'' diye düşünmemeli. Bu onların düşünmeleri gereken bir şey değil, belki sporcular büyüklerinde bir beslenme uzmanıyla çalışmaya karar verebilirler ancak küçük yaşlarda onlara zayıf olmaları için baskı yapılmamalı' diyerek sözlerini sürdürdü.

Senna Kneven'in Instagram üzerinde yaptığı paylaşım çok sayıda sporcu ve bisikletsever tarafından destek mesajı aldı.

Kaynak: Cycling News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.