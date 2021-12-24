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TIMETURK / BİSİKLET / Ankara Büyükşehir Belediyesi Otomobil Kullanımını Azaltmak İçin Bisikletlik Şarj İstasyonları Kurmaya Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Otomobil Kullanımını Azaltmak İçin Bisikletlik Şarj İstasyonları Kurmaya Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) ile imzalanan ‘Bağlantılı Mikromobilite Altyapısını Mevcut Toplu Taşımaya Entegre Etme (MeHUB) Projesi’ kapsamında elektrikli bisikletler için şarj istasyonu kurulumuna başladı.

2 Saat Önce
2021-12-24 10:33:11
Ankara Büyükşehir Belediyesi Otomobil Kullanımını Azaltmak İçin Bisikletlik Şarj İstasyonları Kurmaya Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) ile imzalanan ‘Bağlantılı Mikromobilite Altyapısını Mevcut Toplu Taşımaya Entegre Etme (MeHUB) Projesi' kapsamında elektrikli bisikletler için şarj istasyonu kurulumuna başladı.
Kentte otomobil kullanımının azaltılmasını ve karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilen projenin ilk etabında 60 bisikletlik şarj istasyonundan 46'sı belirlenen metro girişlerine yerleştirildi. Bahçelievler Metro İstasyonu'na 12, Batıkent Metro İstasyonu'na 8, Kızılay Metro İstasyonu'na 8, Koru Metro İstasyonu'na 8, Milli Kütüphane Metro İstasyonu'na 8 ve Batıkent Bisiklet Kampüsü'ne de 2 adet olmak üzere toplam 46 şarj istasyonunun kurulumunu tamamladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Metro İstasyonuna konulması planlanan 14 adet bisiklet şarj istasyonunun montajını ise kısa süre içinde gerçekleştirecek olan ABB, test için 25 adet elektrikli bisikletlerin temini sonrası sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek projeyi tanıtmayı hedefliyor. Metro duraklarına yerleştirilen istasyonları yerinde inceleyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “Şu an için şarj istasyonlarının tamamı gelmiş durumda ve Ankara'nın muhtelif yerlerine metro istasyonlarının çıkışlarına montesi yapıldı. Şarj istasyonlarından elde edilecek elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterların kullanım verileriyle, elektrikli bisiklet paylaşım sisteminin başkentimizde kurulması amaçlanmakta” bilgisini verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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