DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ''ekmek 4 lira olacak'' iddiasına yanıt
Gayrimenkul zengini yaşlı kadın kayıp
2021-2022 Kasım ayı lise 10, 11, 12. sınıf sorumluluk sınavları ne zaman? Lise ek sorumluluk (telafi) sınavları başladı mı?
2021-2022 sorumluluk sınavları ne zaman? 2021 lise 10, 11 ve 12. sınıf sorumluluk (telafi) sınavları başladı mı?
Türkiye'de BİSİKLET Turizmi Gelişiyor
Avustralya, öğrenci ve nitelikli işçilere sınırlarını açıyor
JPMorgan'dan çip krizine ilişkin açıklama
Covid PCR testi sağlık ocağında yapılır mı? Koronavirüs testi Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılıyor mu?
TURKOVAC için bin gönüllü aranıyor
Altın için rekor tahmin: 'Altın düşmeyecek' diyerek tarih verdi
AK Parti'den seçim kanunuyla ilgili flaş hamle
Ayakkabı ihracatında rekor artış
Bu altcoinin fiyatı %70'ten fazla yükseldi
İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da güneş ne zaman açacak?
Otomotivde kara liste dönemi! Bu kişilere artık otomobil satılmayacak

TIMETURK / BİSİKLET / Ankara bisiklette pilot bölgeyi seçti

Ankara bisiklette pilot bölgeyi seçti

Bisiklet Projesinde Pilot Bölge BATIKENT

2 Saat Önce
2021-11-22 13:15:08
Ankara bisiklette pilot bölgeyi seçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kademeli olarak hayata geçirilmesi planlanan "Ankara Bisiklet Stratejisi" Planını hazırlayarak kamuoyuna tanıttı.
Plana göre Ankara'ya, 2040'a kadar toplam 275 kilometre uzunluğunda 87 güzergah ve 38 istasyondan oluşacak bisiklet yolu kazandırılacak.
Ankara'da yapımı devam eden 53.6 kilometrelik bisiklet yolu bulunmakta.
Planın pilot uygulaması olarak Batıkent'te 4.75 kilometrelik bir güzergâh seçilirken, hazırlanan uygulama projeleri Batıkent Metro ve Batı Merkez Metro istasyonları ile entegre edilecek.
Bisikletin toplu ulaşım sistemine entegre edilerek,herkesin kent içinde ulaşım türü olarak bisikletin benimsenmesini sağlamak amacıyla hazırlanan plan; park yeri ihtiyacından nufus artış hızı ile bisiklet kullanım oranlarının ne şekilde değişeceğine,bisiklet kullanıcılarının alışkanlıklarından kullanım tercihlerine kadar yaklaşık 10 bin başkentlinin görüşü alınarak bir anket hazırlandi.
Pilot uygulama Batıkent ve çevresindeki 36 binin üzerindeki nüfusa,
5 binin üzerindeki çalışana ve 7 bine yakın öğrenciye hitap edecek.
Batıkent Bisiklet Yolu Projesi'nin 2023 yılında hayata geçirileceği bilgisi verildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda tanıtım yoplantısında ARUP Türkiye Ulaştırma Takım Lideri Ali Şengöz tarafından ABB Başkanı Mansur YAVAŞ'a "Ankara Bisiklet Stratejisi Planı" teslim edildi.
Toplantıya Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi üyeleri ve Çek Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jiri Borcel de bisikletleriyle geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş