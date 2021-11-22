Ankara bisiklette pilot bölgeyi seçti

Bisiklet Projesinde Pilot Bölge BATIKENT

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kademeli olarak hayata geçirilmesi planlanan "Ankara Bisiklet Stratejisi" Planını hazırlayarak kamuoyuna tanıttı.

Plana göre Ankara'ya, 2040'a kadar toplam 275 kilometre uzunluğunda 87 güzergah ve 38 istasyondan oluşacak bisiklet yolu kazandırılacak.

Ankara'da yapımı devam eden 53.6 kilometrelik bisiklet yolu bulunmakta.

Planın pilot uygulaması olarak Batıkent'te 4.75 kilometrelik bir güzergâh seçilirken, hazırlanan uygulama projeleri Batıkent Metro ve Batı Merkez Metro istasyonları ile entegre edilecek.

Bisikletin toplu ulaşım sistemine entegre edilerek,herkesin kent içinde ulaşım türü olarak bisikletin benimsenmesini sağlamak amacıyla hazırlanan plan; park yeri ihtiyacından nufus artış hızı ile bisiklet kullanım oranlarının ne şekilde değişeceğine,bisiklet kullanıcılarının alışkanlıklarından kullanım tercihlerine kadar yaklaşık 10 bin başkentlinin görüşü alınarak bir anket hazırlandi.

Pilot uygulama Batıkent ve çevresindeki 36 binin üzerindeki nüfusa,

5 binin üzerindeki çalışana ve 7 bine yakın öğrenciye hitap edecek.

Batıkent Bisiklet Yolu Projesi'nin 2023 yılında hayata geçirileceği bilgisi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda tanıtım yoplantısında ARUP Türkiye Ulaştırma Takım Lideri Ali Şengöz tarafından ABB Başkanı Mansur YAVAŞ'a "Ankara Bisiklet Stratejisi Planı" teslim edildi.

Toplantıya Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi üyeleri ve Çek Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jiri Borcel de bisikletleriyle geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.