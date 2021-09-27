Ankara Bisiklet Sürüyor

Bisiklet İnisiyatifi Ankara temsilcisi Birdane Aydın ile bisiklet eğitimlerinin nasıl ilerlediğini konuştuk.

Bisiklet İnisiyatifi Ankara temsilcisi Birdane Aydın ile bisiklet eğitimlerinin nasıl ilerlediğini konuştuk.

- Ne zamandır bisiklet dersleri veriyorsunuz?

-Eğitimlere haziran ayında başladık. Dört aydır düzenli olarak derslerimiz devam ediyor.

- Bu zamana kadar kaç öğrenciyle bisiklet eğitimleri yaptınız?

- Elliden fazla öğrenci ile yüzün üzerinde ders yaptık. Tamamına yakını bisikletli hayata adım attı.

- Sadece çocuklara mı eğitim veriyorsunuz?

- Tabi çocuklarda var fakat başvuranlar genelde 40-60 yaş arası kadın arkadaşlarımız.

- Çoğumuz bisikleti küçük yaşta öğrendik, sizce neden bu yaşa kadar bisiklet kullanmamışlar?

- Genelde erkek çocuklara bisiklet alınmış, öğretilmiş. "Sen kız çocuğusun, çıkamazsın, yapamazsın" denilmiş. Kendi kendine sürmeyi deneyip, düşüp vazgeçen arkadaşlarımız da olmuş. Bugün kendileri için birşeyler yapmak isteyen insanlar bisiklet eğitimlerine başvurarak ilk adımı atıyorlar.

- Dersleri nerelerde yapıyorsunuz?

- Genellikle okullarda, parklarda ve pazar yerlerinde derslerimizi yapıyoruz. Çok büyük alanlara ihtiyaç olmuyor.

- Eğitimlerden sonra aktif olarak bisikleti hayatına ekleyen öğrencileriniz oldu mu?

- Bisiklet sürmeyi bilen arkadaşlarımız bile ders almak istedi, trafiğe çıkmak isteyenler oldu. İleri sürüş teknikleri derslerimizi yaptık. Hayatın her alanında kullanmak istiyorlar. Eğitim alanların büyük kısmı ailesi ile beraber bisiklet sürmek istediğini söylüyor.

- Son olarak bisiklet sürmek isteyip cesaret edemeyenlere ne demek istersin?

- "Bu yaştan sonra öğrenilir mi?", "Çocukken öğrenmek gerekiyordu, çok geç artık", "İki teker üstünde nasıl dengede kalabilirim ki, imkansız" gibi iç seslerini duymazdan gelsinler ve bırakın içinizdeki çocuk konuşsun. Bisiklet sürerken yüzündeki rüzgarı hissettikçe coşacak olan, özgürlüğü hissetmek isteyen o çocuk konuşsun...

Bisiklet İnisiyatifi nedir?

Haber: Mustafa Halid Anlıaçık

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.