Anıtkabir Yolundaki Bisikletliler ‘Metristepe Zafer Anıtı’nın’ Önünde Ata’yı Andı

‘10 Kasım Ata’ya Saygı’ bisiklet etkinliği, dördüncü gününde Bozüyük’te devam ediyor. İstanbul Tuzla’dan yola çıkan bisikletliler, Yalova ve Bursa’daki zorlu etapları geride bıraktı. Eskişehir’e doğru ilerleyen bisiklet ekibi, Bozüyük’te bulunan Metristepe Zafer Anıtını ve Şehitliği ziyaret etti.

Tuzla Belediyesi, Hydra Grup ve Bisiklet İnisiyatifi'nin ortaklaşa düzenlediği ‘10 Kasım Ata'ya Saygı' etkinliği, dördüncü gününde Bilecik Bozüyük'te devam ediyor. Aralarında engelli bir bisiklet sürücüsünün de bulunduğu bisiklet ekibi, Ata'yı huzurunda anmak için, 3 Kasım'da Tuzla'dan yola çıktı.

10 Kasım'a doğru Anıtkabir yolunda ilerleyen bisikletliler, etkinliğin dördüncü gününde zorlu etapları geride bıraktı.

Dört gün boyunca, Ulu Önder Atatürk'ün ayak bastığı ve konakladığı yerlerde etkinlik düzenleyen ekip, bu defa Bozüyük'te bulunan Metris Tepe Zafer Anıtını ve Şehitliğini ziyaret etti.

İnönü savaşlarındaki şehitlerimizin anısına yapılan ‘Zafer Anıtın'ın ve Metris Tepe Şehitliği'nin önünde duygusal anlar yaşayan bisiklet ekibi, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve gazilerimizi andı.

Buradaki ziyaretin ardından Eskişehir'e varmak üzere bisikletleriyle yola çıkan ekip yolculuğuna devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.