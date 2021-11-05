Anıtkabir’e Giden Bisikletlilerin 3.Gün Rotası ‘Bursa Atatürk Evi’ oldu
‘10 Kasım Ata’ya Saygı’ bisiklet etkinliği, üçüncü gününde Bursa güzergahında devam ediyor. Dün Yalova’da Yürüyen Köşk’ü ziyaret eden bisiklet ekibi, bugün Bursa’nın yolunu tuttu. Sabah erken saatlerde bisikletleriyle yola çıkan ekip, Bursa Atatürk evini ziyaret etti.
2021-11-05 16:52:46
Tuzla Belediyesi, Hydra Grup ve Bisiklet İnisiyatifi'nin iş birliği ile düzenlenen '10 Kasım Ata'ya Saygı' etkinliği üçüncü gününde Bursa'da devam ediyor.
10 Kasım'da Ankara Anıtkabir'de olmayı planlayan bisiklet ekibinin, üçüncü gün etabı Bursa'da başlayıp, Bozüyük'te sona erecek.
3 Kasım'da, İstanbul Tuzla'da düzenlenen törenin ardından bisikletleriyle Anıtkabir yolculuğuna başlayan ekibin bugünkü rotası ‘Bursa Atatürk Evi' oldu.
Bursa'yı her ziyaret ettiğinde bu değerli evde konaklayan Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıralarına şahitlik eden bisiklet ekibi, rehber eşliğinde ‘Bursa Atatürk Evi'ni gezdi.
Dün Yalova'da ‘Yürüyen Köşk'ü ziyaret eden ekip, bugünkü Bursa yolculuğunun ardından Bozüyük'e doğru bisikletleriyle yola çıktı.
Bisiklet ekibinin ‘Bursa Atatürk Evi'ne gerçekleştirdiği ziyaretten görüntüler videolu haberimizde:
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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