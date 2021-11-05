Anıtkabir’e Giden Bisikletlilerin 3.Gün Rotası ‘Bursa Atatürk Evi’ oldu

‘10 Kasım Ata’ya Saygı’ bisiklet etkinliği, üçüncü gününde Bursa güzergahında devam ediyor. Dün Yalova’da Yürüyen Köşk’ü ziyaret eden bisiklet ekibi, bugün Bursa’nın yolunu tuttu. Sabah erken saatlerde bisikletleriyle yola çıkan ekip, Bursa Atatürk evini ziyaret etti.