Ali Uzun ve Gülşah Bircan Akpınar, Portekiz'de yarışacak

Portekiz’de düzenlenecek 2021 Avrupa Bisikletli Oryantiring Şampiyonası’na katılacak milli sporcular belli oldu.

Portekiz'de düzenlenecek 2021 Avrupa Bisikletli Oryantiring Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu.

Türkiye Oryantiring Federasyonun'dan yapılan açıklamaya göre, 6-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya sporcular, Ali Uzun ve Gülşah Bircan Akpınar katılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.