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TIMETURK / BİSİKLET / Ali Uzun ve Gülşah Bircan Akpınar, Portekiz'de yarışacak

Ali Uzun ve Gülşah Bircan Akpınar, Portekiz'de yarışacak

Portekiz’de düzenlenecek 2021 Avrupa Bisikletli Oryantiring Şampiyonası’na katılacak milli sporcular belli oldu.

3 Saat Önce
2021-09-25 19:56:29
Ali Uzun ve Gülşah Bircan Akpınar, Portekiz'de yarışacak

Portekiz'de düzenlenecek 2021 Avrupa Bisikletli Oryantiring Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu.

Türkiye Oryantiring Federasyonun'dan yapılan açıklamaya göre, 6-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya sporcular, Ali Uzun ve Gülşah Bircan Akpınar katılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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