Ali Uzun ve Gülşah Bircan Akpınar, Portekiz'de yarışacak
Portekiz’de düzenlenecek 2021 Avrupa Bisikletli Oryantiring Şampiyonası’na katılacak milli sporcular belli oldu.
2021-09-25 19:56:29
Portekiz'de düzenlenecek 2021 Avrupa Bisikletli Oryantiring Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu.
Türkiye Oryantiring Federasyonun'dan yapılan açıklamaya göre, 6-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya sporcular, Ali Uzun ve Gülşah Bircan Akpınar katılacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)