Alanya’da kesintisiz bisiklet yolu hayata geçiyor

Alanya Belediyesi, Dinek-Kargıcak arasındaki sahil bandında kesintisiz bisiklet yolu projesi için son çalışmalarını tamamlıyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bisiklet kullanımına verdiği değeri göstererek göreve ilk geldiği günden beri gerçekleştirdiği bisiklet projelerine yenisini ekliyor. Alanya'ya kazandırılan sahil bandındaki kesintisiz bisiklet yolu çalışması ile tekrar bisiklet kullanımının önem ve gerekliliğine dikkat çekiyor.



BİSİKLET YOLU MAVİYE BOYANIYOR



Alanya Belediyesi'nin çalışma ekipleri, belediyenin projesi kapsamındaki 30 km'lik kesintisiz bisiklet yolu çalışmalarında Kestel/Mahmutlar/Kargıcık etabında boyama aşamasına geçti. Çalışmalar Mahmutlar-Kargıcık arasında devam ediyor. Yürüyüş yolundan farkını belirtmek amacıyla bisiklet yolu mavi renge boyanıyor.



ALANYA BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL: “ALANYA'MIZA HAYIRLI OLSUN”



Alanya Belediye Başkanı Yücel, bisikleti ulaşımda kullanmak isteyen vatandaşlarımız kesintisiz olarak Dinek-Kargıcık arasında güvenli ulaşımı sağlayacağını belirtti. “Alanya Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden buyana şehrimize prestij kazandıracak projelere imza atıyoruz. Vatandaşlarımızın bisikleti ile Dinek'ten sahil bandını kullanarak Kargıcak'a kadar kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabileceği bisiklet yolu projemizi hayata geçirdik. Yayalarımız için de yürüyüş, gölgelikli oturma alanları ile Alanya'mıza değer katacak bir sahil bandı oluşturduk. Alanya'mıza hayırlı olsun" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.