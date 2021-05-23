Adalar’da bisiklet ambulansları göreve başladı.

İstanbul’un ilk bisiklet ambulansları göreve Adalar’da başladı.

İstanbul'un ilk bisiklet ambulansları Adalar'da faaliyete başladı. Yoğun sezonlarda kara ambulanslarının yetersiz kaldığı noktalarda, bisikletli sağlık ekipleri, acil vakaların imdadına yetişecek. İlk müdahalesi zaman kaybı olmadan yapılan vakalar, gerekirse kara ambulansı ve deniz ambulansı ile ana karaya ulaştırılabilecek.

Deniz, hava ve kara ambulansından sonra Adalar'da, "bisikletli ambulans" ekipleri de göreve başladı. İstanbul'da ilk kez hizmete giren uygulama sayesinde özellikle 1 Haziran sonrası beklenen serbestleşmelerle beraber Adalar'da, daha yoğun geçmesi beklenen sezonda, kara ambulanslarını desteklemek amaçlı bisikletli sağlık ekipleri kuruldu. Bisikletli ekipler 19 Mayıs'ta göreve başlarken ikis Heybeliada, ikisi Büyükada'daki hastalara hizmet verecek. Bisiklet ambulansların acil yardım çantalarında, düşme, boğulma, kalp krizi, boğulma , yaralanma gibi travma vakalarına kadar her türlü ilk müdahale ekipmanları bulunuyor. Ekipler, güvenli bisiklet sürüş eğitimlerini başarıyla tamamlamış paramediklerden oluşuyor. Türkiye'de ilk kez "elektrikli bisikletlerin" ambulans hizmetlerinde kullanıldığı uygulama ile Adalar'ın zor yokuşlu noktalarına da ulaşım kolaylaşacak. Bİsikletli sağlık ekipleri 08.00-20.00 arası hizmet verecek.

Bisikletsever ekip

İstanbul Anadolu İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi'nde paramedik olarak görev yapan, aynı zamanda Adalar bisiklet ekip sorumlusu Ozan Bilgin, “Bisiklet ekibine katılacak olan arkadaşları seçerken hem mesleki eğitimlerini tamamlamış olması hem de normal hayatlarında da bisiklet sporları ile ilgileniyor olmasına önem verdik. Ekibi seçtikten sonra bisiklet ile ilgili eğitimler aldılar. Hem güvenli sürüş eğitimleri, bisiklet kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda, aynı zamanda da teknik anlamda bisikletlerin donanımlarının tamir edilmesi ile ilgili süreçleri de kendileri hallediyorlar. Bisiklet ekibimiz Adalar'da özellikle Heybeli ve Büyükada'da çalışıyor. Kara ambulansımız vakada olduğu zaman (çağrı merkezimize) tekrar başka bir vaka düşmesi ihtimaline karşı, yaz aylarında, özellikle hafta sonu ve resmi tatiller gibi kalabalık günlerde, bu arkadaşlarımız çıkıp müdahale edecekler" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.