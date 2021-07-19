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TIMETURK / BİSİKLET / Abana Sahiline Bisiklet Yolu

Abana Sahiline Bisiklet Yolu

Abana Belediyesi tarafından Kastamonu ili Abana ilçesi sahiline yürüyüş yolu ve bisiklet parkuru yapıldı

2 Saat Önce
2021-07-19 13:02:20
Abana Sahiline Bisiklet Yolu

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Abana Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda sezona hazır hale getirilen "sahil yürüyüş yolu ve bisiklet parkuru" yepyeni yüzüyle Abana halkının beğenisini kazandı.

Aydınlatma sistemi yenilenen, kondisyon parkı, oturma ve salıncak grupları da yerleştirilen alan çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte ilçeye yakışır kullanışlı bir alana dönüştürüldü.

KAYNAK: Abana Belediyesi

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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