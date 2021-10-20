71 yıldır bisikletten inmeyen ‘ihtiyar delikanlı’ herkese örnek oluyor

Konya’da bisikletiyle günde yaklaşık 20 kilometre kateden 80 yaşındaki Eyüp Nizam, “Bisiklete bindiğim için kendimi daha dinç hissediyorum. Yaşıtlarımdan benim gibi bisiklete binen, spor yapıp ‘Sağlığım iyi’ diyen yok” dedi.

Konya'da yaşayan, çevre temizliğine ve sokak hayvanlarına duyarlılığıyla tanınan 80 yaşındaki Eyüp Nizam, sevdalısı olduğu bisiklete 71 yıldır her gün biniyor.

Günde 20 Kilometre Yol Gidiyor

İlerleyen yaşına rağmen tutkunu olduğu bisikletle günde yaklaşık 20 kilometre kateden Nizam, sağlıklı yaşam için gençlere pedal çevirmelerini tavsiye ediyor.

Sarayönü ilçesinde yaşayan ve gündelik işlerinde ulaşım aracı olarak bisikleti kullanan Nizam, boş zamanlarında gezintiye çıkarak gördüğü sokak hayvanlarını besleyip etrafa atılan çöpleri topluyor. Nizam, hasta veya yaralı hayvanları da tedavi ettiriyor.

"9 yaşımdan beri bisikletten hiç inmedim”

Eyüp Nizam, AA muhabirine, bisikleti çok sevdiğini söyledi.

Bisikletin günlük hayatının bir parçası olduğunu kaydeden Nizam, "Kendimi bildim bileli bisiklete binerim. 9 yaşımdan bu yaşıma kadar bisikletten hiç inmedim. Tarlama giderim, çarşıya giderim, gezerim, her işimi yaparım. Gençliğimde günlük 70-80 kilometre yapıyordum. Şimdi de yine her gün 15-18 kilometre gidiyorum. Bana hem gezi oluyor hem de spor yapmış oluyorum." dedi.

“Şehir içindeki tüm işlerime bisikletle gider gelirim”

Nizam, sağlıklı kalmasını bisiklete borçlu olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şehir içindeki işlerime, her şeyime bisikletle gider gelirim. İşim olsun ya da olmasın o benim taşıtım. Bisikletimle her yere çabucak ulaşırım. Bisiklete bindiğim için kendimi daha dinç hissediyorum. Yaşıtlarımdan benim gibi bisiklete binen, spor yapıp 'Sağlığım iyi.' diyen yok. Ne yazık ki gençleri de bisiklete binerken çok görmüyorum. Televizyon, cep telefonu, onlarla daha çok haşır neşir oluyorlar. Gençlere özellikle bisikleti öneririm."

“Bisikletimi asla bırakmam”

Çocukluğundan bu yana iki bisiklet eskittiğini, şimdi üçüncüsünü kullandığını anlatan Nizam, "Çocukluğumuzda bisikletçiler bisiklet kiralardı. Parayla bisiklet kiralar binerdik. Sürmeyi öyle öğrendim. Bisikletimi asla bırakmam. Daha iyi bir taşıt alacak gücüm olsa bile yine bisikleti bırakmam. En azından işlerim ve spor için bisiklete yine binerdim." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.