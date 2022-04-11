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TIMETURK / BİSİKLET / 57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 207 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabıyla başladı.

2 Saat Önce
2022-04-11 09:49:47
57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

Bodrum Kalesi önünden startı verilen tarihi yarışa 25 takımdan 167 sporcu katıldı. Yarışlar öncesi halk oyunları oynandı. Halk oyunları gösterisinin ardından sporcular sahneye çıkarak takımlarının bulunduğu panoya imza atıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

T.C Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü - Vali Bilal Şentürk, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla AK Parti Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve il protokolü tarafından yarışın startı birlikte verildi. 167 sporcu aynı anda pedal çevirirken, vatandaşlar o anlara alkışlarla destek verdi.

KITALARI BİRLEŞTİRECEK

6 WorldTour, 12 Pro ve 7 kıta takımının yer alıp dünyanın en önemli bisiklet takımlarından bazılarına ve dünyaca ünlü bisikletçilere ev sahipliği yapacak 8 etaplı organizasyonda bisikletçiler Bodrum'dan İstanbul'a 8 günde 1303 kilometre mesafe kat edecek. Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonları arasındaki tur dünyşe çapında 700 milyon kişiye ulaşacak. Bu yıl, "Tarihe, Doğaya Saygı" temasıyla düzenlenen, geçen yıl yangın felaketinin yaşandığı turizm cenneti Bodrum'dan başlayan yarışta pedallar, hem 1915 Çanakkale Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayacak. Yarışın şampiyonluk ödülleri NFT (Non-Fungible Token - Takas Edilemez/Benzersiz Jeton) formatında olacak. .

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