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TIMETURK / BİSİKLET / 57.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda madalyalar sahiplerini buldu

57.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda madalyalar sahiplerini buldu

57.'si düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda madalyalar sahiplerini buldu. Sporculara ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya takdim etti.

54 Dakika Önce
2022-04-19 10:06:21
57.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda madalyalar sahiplerini buldu

57.'si düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda kazananlara ödülleri verildi. Yağış nedeniyle final etabı olan İstanbul ayağı, iptal edilirken. Nötralize edilerek devam edilen turun tamamlanmasıyla birlikte madalya törenine geçildi. Yeni Zelandalı sporcu Patrick Bevin, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun kazanan ismi olurken, takımlar klasmanında ise Equipo Kem Pharm, şampiyonluğa uzandı. Turda ikinci sırayı Alpecin-Fenix'ten Jay Tristan Vine elde ederken, üçüncü ise Drone Hopper-Androni Giocattoli ekibinden Eduardo Sepulveda oldu. Patrick Bevin turkuaz mayonun sahibi olurken, kırmızı mayo Noah Granigan, yeşil mayo Jasper Philipsen ve beyaz mayo Batuhan Özgür'ün oldu. Sporculara ve takımlara madalyalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya takdim etti.

Fuat Oktay: "Tüm sporcuları yürekten kutlarım"

Madalya töreni sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünyanın dört bir yanından gelip Bodrum'da pedal çevirmeye başlayan sporcularımızla İstanbul'da bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Spor ve sporcularla her zaman bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyorum size. Ülkemizin pek çok yerinde ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenliyoruz. Bugün bu spora verdiğimiz en önemi, 57 yıldır aralıksız düzenleyerek ortaya koyuyoruz. Bu turun önemli özelliği de dünyada Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen tek tur olması. Dünyada en üst standartlarda düzenlenen 25 bisiklet turundan birisi olmuştur. Bu organizasyon vesilesiyle ülkemizin güzellikleri ve zenginlikleri de gösterildi. 5 kıtada 190 ülkede canlı yayınlandı. Bu etkinlik bu yıl ‘Doğaya saygı' temasıyla düzenlendi. Bodrum'dan İzmir'e, oradan gurur kaynağımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçerek İstanbul'da tamamlandı. Bu tur, ülkemizin tanıtımı ve markasına da büyük katkı sağladı. Spor, içinde disiplin ve kardeşliği de barındırıyor. Sporun doğasını hayatımıza yansıttığımızda dostluk ve kardeşliğe de katkı sağlamış olacağız. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nu yürekten kutluyorum. Sporculara başarılar diliyorum, ödül alanları kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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