DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı
İstanbul'daki marketlerde eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi
Galatasaray Lazio maçı uydudan izlenen kanallar? Galatasaray Lazio maçı uydu kanalı
Sosyal medya fenomeni Hushpuppi, dünyanın en yüksek profilli kara para aklayıcısı çıktı
Brezilya Senatosu'ndan Bolsonaro’ya darbe
4.Kilyos Çevre ve Sanat günleri
Türkiye'nin yeni zırhlı aracı Altuğ 8x8 göreve hazırlanıyor
Galatasaray-Lazio maçını yayınlayan uydu kanalları | Galatasaray Lazio maçı uydudan şifresiz izle
ABD'li ünlü milyarderden yatırımcılara 'nakit' uyarısı
Dünyanın en büyük bölgesel ekonomik bloku oluşturulacak
Rus paralı asker gücü Wagner'in Afrika'da etki alanı genişliyor
Çatalhöyük'te Neolitik evin hücre mekanlarında çoklu mezarlar bulundu
15 bin öğretmen atama | Sözlü sınav (mülakat) merkezi tercihleri ne zaman?
Fransa'dan Avustralya'ya 'ihanet' suçlaması: Sırtımızdan vurulduk
Rus halkı yarın sandık başına gidecek

TIMETURK / BİSİKLET / 4.Kilyos Çevre ve Sanat günleri

4.Kilyos Çevre ve Sanat günleri

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kilyos Çevre ve Sanat Günlerine Bisiklet İnisiyatifi ekibi de katılıyor.

1 Saat Önce
2021-09-16 12:22:47
4.Kilyos Çevre ve Sanat günleri

Sarıyer Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Kilyos Çevre ve Sanat günleri kapsamında gerçekleşen Kumda Sanat etkinliklerinde Bisiklet İnisiyatifi ekibi de yer aldı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen Bisiklet İnisiyatifi ekibi bölgede keşif yapıyor. Kilyos Çevre ve Sanat günlerinin gerçekleştiği alanda atv, at biniciliği seçeneklerine bikefat ile kumda sürüş eklenerek bisiklet turizmi için adımlar atılıyor.

Daha önce Kayseri Erciyes dağında buluşarak bisiklet turizmi çalışmaları yapan Bisiklet İnisiyatifi ekibi, bugünlerde kumdan bisikletler yapmak için Kilyos'ta.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş