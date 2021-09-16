4.Kilyos Çevre ve Sanat günleri

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kilyos Çevre ve Sanat Günlerine Bisiklet İnisiyatifi ekibi de katılıyor.

Sarıyer Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Kilyos Çevre ve Sanat günleri kapsamında gerçekleşen Kumda Sanat etkinliklerinde Bisiklet İnisiyatifi ekibi de yer aldı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen Bisiklet İnisiyatifi ekibi bölgede keşif yapıyor. Kilyos Çevre ve Sanat günlerinin gerçekleştiği alanda atv, at biniciliği seçeneklerine bikefat ile kumda sürüş eklenerek bisiklet turizmi için adımlar atılıyor.

Daha önce Kayseri Erciyes dağında buluşarak bisiklet turizmi çalışmaları yapan Bisiklet İnisiyatifi ekibi, bugünlerde kumdan bisikletler yapmak için Kilyos'ta.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.