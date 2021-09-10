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TIMETURK / BİSİKLET / 4. Kilyos Çevre ve Sanat Günleri Başlıyor

4. Kilyos Çevre ve Sanat Günleri Başlıyor

Sarıyer Belediyesi’nin düzenlediği Kilyos Çevre ve Sanat Günleri’nin bu yıl 4’üncüsü düzenleniyor. Çevre sorunlarının giderek daha da artığı günümüzde doğa için bir araya geliniyor.

2 Saat Önce
2021-09-10 16:57:44
4. Kilyos Çevre ve Sanat Günleri Başlıyor

18-19 Eylül'de Kilyos'ta yapılacak etkinlikte Kumda Sanat heykelleri, Mikrokredi Kermesi, Kilyoslu yazarların imza günü, Sarıyer temalı ödüllü fotoğrafların sergisi ve nesli tükenmekte olan Kum Zambakları ziyareti yapılacak.

Sarıyer Belediyesi, İstanbul'un en büyük ve en kapsamlı doğa hareketini çevreci STK'larla birlikte Kilyos'ta düzenliyor. İlk yardım eğitimlerinden AKUT afet bilinçlendirme seminerine, doğal sabun yapımından yogaya, müzik dinletilerine kadar birbirinden farklı etkinliklerin yapılacağı Çevre ve Sanat Günleri iki gün sürecek. Tüm bu etkinliklerin yanı sıra 10'uncu kez düzenlenen Kum Zambakları Festivali'nde de her zaman olduğu gibi renkli görüntüler yaşanacak. 8'incisi yapılan Uluslararası Emin Turan Kumda Sanat Şenliği'nde; iklim krizi ekseninde sorun çözümleri, geri dönüşüm ve doğa savunması üzerinde de durulacak.

Sanat ile gündeme dikkat çekilecek

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlar bu sene gerçekleşecek olan Çevre ve Sanat Günleri'nin gündeminde yer alacak. Yeryüzü Derneği'nden Esra Adalı Ayaz'ın moderatörlüğünü yapacağı Orman Yangınları adlı panele İstanbul Üniversitesi'nden Cihan Erdönmez ile Kuzey Ormanları Savunması'ndan Başar Ali Paşa konuşmacı olarak katılacak. 8. Uluslararası Emin Turan Kumda Sanat Şenliği'nin teması ise “Kendin Ol” olacak. 15 sanatçı kumdan heykeller yaparak ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Etkinliğin kapanışında Elanur Akbulut ve Burak Şen katılımcılara müzik ziyafeti yaşatacak.

Çevreci ulaşım aracı Bisiklet

Sağlıklı, sportif, çevreci, eğlenceli ulaşım aracı olan bisikleti yaygınlaştırmak için çalışmalar yapan Bisiklet İnisiyatifi ekibi Kumdan Sanat Festivaline renk katacak.

Bisiklet ekibi kumdan bisiklet heykeli, bisiklet denge yarışması, bisiklet eğitimleri ve kumda Fat Bike Bisiklet Turları yapacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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