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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları heyecanı başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, yarın açılış töreniyle başlayacak.

36 Dakika Önce
2021-08-23 19:08:22
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları heyecanı başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, yarın açılış töreniyle başlayacak.

16. Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni TSİ 14.00'te Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. Oyunlarda 22 branşta yaklaşık 4 bin 400 sporcu mücadele edecek.

Müsabakalar ise 25 Ağustos Çarşamba günü golbol, yüzme, masa tenisi, tekerlekli sandalye eskrim, tekerlekli sandalye basketbol, bisiklet, tekerlekli sandalye ragbi branşlarında yapılacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye'yi 5 Eylül'de sona erecek organizasyonda 13 branşta 87 sporcu temsil edecek. Milli atıcı Muharrem Korhan Yamaç ve masa tenisinde Türkiye'yi temsil edecek Neslihan Kavas, oyunlara 5. kez katılacak.

Milliler, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmıştı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli formayı giyecek sporcular ve branşları şöyle:

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (57)

Atıcılık: Ayşegül Pehlivanlar, Murat Oğuz, Hakan Çevik, Çağla Baş, Korhan Yamaç, Savaş Üstün, Suzan Çevik, Erhan Coşkuner, Aysel Özgan

Badminton: Zehra Bağlar, Emine Seçkin

Halter: Abdullah Kayapınar, Besra Duman, Nazmiye Muratlı, Sibel Çam, Yasemin Ceylan Baydar

Okçuluk: Sadık Savaş, Bülent Korkmaz, Murat Turan, Bahattin Hekimoğlu, Sevgi Yorulmaz, Yağmur Şengül, Vedat Aksoy, Öznur Cüre, Fatma Danabaş, Nihat Türkmenoğlu, Zehra Özbey Torun

Tekerlekli sandalye tenis: Fatma Büşra Ün

Tekerlekli sandalye eskrim: Hakan Akkaya

Yüzme: Sümeyye Boyacı, Elif İldem, Beytullah Eroğlu, Sevilay Öztürk, Koral Berkin Kutlu

Tekerlekli sandalye basketbol: Ferit Gümüş, Samet Toptaş, Deniz Acar, Selim Sayak, Özgür Gürbulak, Uğur Toprak, Volkan Gülem, İsmail Ar, Fikri Gündoğdu, Mücahit Günaydın, Ahmet Efetürk, Rıdvan Aksoy

Masa tenisi: Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Neslihan Kavas, Hatice Duman, Nesim Turan, Kübra Korkut, Merve Cansu Demir, Nergis Altıntaş, Hamza Çalışkan

Atletizm: Zübeyde Süpürgeci, Hamide Doğangün

Görme Engelliler Spor Federasyonu (21)

Golbol Kadın Takımı: Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Reyhan Yılmaz, Kader Çelik, Sevtap Altunoluk, Fatmagül Güler

Golbol Erkek Takımı: Tekin Okan Düzgün, Tuncay Karakaya, Abdullah Aydoğdu, Ekrem Gündoğdu, Hüseyin Alkan, Ebubekir Sıddık Kara

Judo: Ecem Taşın, Zeynep Çelik, Duygu Çete Artar, Raziye Uluçam, Recep Çiftçi

Atletizm: Oğuz Akbulut, Büşra Nur Tırıklı, Hakan Cira, Sevda Kılınç Çırakoğlu

Para tekvando

Meryem Betül Çavdar, Gamze Gürdal, Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, Mahmut Bozteke, Fatih Çelik, Mehmet Vasıf Yakut

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (3)

Atletizm:

Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Fatma Damla Altın

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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