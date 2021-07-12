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TIMETURK / BİSİKLET / 15 Temmuz Bisiklet Turu'nda Bisikletçiler Kırıkkale'ye Ulaştı

15 Temmuz Bisiklet Turu'nda Bisikletçiler Kırıkkale'ye Ulaştı

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ulaştırmak üzere yola çıkan bisiklet kulübü sporcuları Kırıkkale'ye ulaştı.

2 Saat Önce
2021-07-12 16:35:07
15 Temmuz Bisiklet Turu'nda Bisikletçiler Kırıkkale'ye Ulaştı

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Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini ve Ömer Halisdemir'i Anma Turu" etkinliğinde bisiklet kulübü üyeleri, Kırıkkale Şehitliğini ziyaret ederek 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın mezarı başında dua etti.

Kulübün başkanı Engin Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirterek, şehit düşen 11 Çankırılının mis kokan topraklarını şehit Halisdemir'in kabrine ulaştıracaklarını söyledi.

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Etkinliği düzenlemekteki amaçlarının 15 Temmuz ruhunu, vatan ve millet sevgisini gelecek nesillere aktarmak olduğunu dile getiren Çimen, "Umarım bunda başarılı oluruz. Yolculuk sırasında da geçtiğimiz illerde şehit kabirlerine uğruyoruz ve tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz." dedi.

Kırıkkale Şehitliği ziyaretinin ardından yeniden yola çıkan bisiklet kulübü üyeleri, Kırşehir ve Nevşehir'den geçerek Niğde'ye varacak. (AA)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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