Bu yıl 15. Gökova Bisiklet Turu 250 katılımcı, 25 misafir ve organizasyon ekibi olarak yaklaşık 280 kişi ile gerçekleşecek. Tura Bodrum’dan başlanacak, Gökova Körfezi’ni saat dönüşü yönünde geçerek yine Bodrum’a dönülecek.

Bu yıl 15. Gökova Bisiklet Turu 250 katılımcı, 25 misafir ve organizasyon ekibi olarak yaklaşık 280 kişi ile gerçekleşecek. Tura Bodrum'dan başlanacak, Gökova Körfezi'ni saat dönüşü yönünde geçerek yine Bodrum'a dönülecek.

26-30 EKİM 2021 - Tur 26 Ekim 2021 sabahı saat 08.00'de Bodrum Gümbet Zetaş kamp alanında kahvaltı, kayıt ve teknik toplantı sonrası, Antik Tiyatrodaki klasik fotoğraf çekiminden sonra başlayacak ve 30 Ekim'de yine Bodrum'da sona erecektir. Bodrum'a erken gelenler için kamp alanı Zetaş kamping olacaktır. Özel araçları ile gelenlerin yerleştikten sonra araçlarını, kamp alanına yakın ve uygun yerlere park etmeleri tavsiye olunur.

Turun en önemli özelliği çadır konaklamalı ve kamp alanının denize sıfır olması. Konaklanacak bazı yerler ne yazık ki yeterli alt yapı uygun değil. Geçtiğimiz yıllarda mesela Ören'de tuvalet sayısı yetersiz olmuş; plaj duşlarından soğuk suyla yıkanmak zorunda kalınmıştı. Bu yıl bu sorunları gidermek için çok çaba sarfedildi. Bunun dışında Bodrum – Zetaş, Akyaka ve Çubucak Orman Kampları yeterli altyapıya sahip.

YOLLAR NASIL, HANGİ BİSİKLETLE GELMELİYİM? Bütün parkur stabilize asfalt yollardan oluşuyor. Tur rotaları her tip yol, tur, hibrid, kros, dağ bisikletine uygun olmakla birlikte, ince ve dişsiz lastikli bisikletler için bir kaç noktada sıkıntı doğurabilir. RAMPALARDA ZORLANIYORUM YORULDUĞUMDA BİR ARACA BİNEBİLİR MİYİM? Bisiklet taşıma aracı veya katılımcılar için shuttle yoktur. Tur boyunca rampalar, yorgunluk veya keyfi tercihlere göre taşıma yapılmamaktadır. YOLDA TEKNİK DESTEK ALACAK MIYIZ? Teknik servis hizmeti tur boyunca yanınızda olacak. Fakat grup uzayacağından dolayı yolda karşılaşacak minumum ihtiyaçları (lastik değiştirmek, yamamak) katılımcı kendi gidermekle yükümlü olacak. YANIMIZDA NE GETİRMELİYİZ? GBT'yi yıllardır 19 Mayıs haftasında yapılıyor, yani seçilen tarih havanın kimi zaman yağışlı, kimi zaman da güneşli olabileceği bir dönem. Yani baharın en güzel tarihleri. Hem yağmurluk, hem mayo, hem güneş kremini ihmal etmeyiniz. Kamp malzemelerinizi (çadır, uyku tulumu, mat ve minimum kişisel ihtiyaçlarınızı, giysi, çamaşır, ilaç, krem gibi) eksiksiz getirmeniz gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.