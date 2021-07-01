Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Sağlıklı hayat ve temiz çevre için birlikte 100 milyon adım atıyoruz' paylaşımı katılımcılarını bekliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında sağlıklı hayat ve temiz çevre için "100 Milyon Adım 100 Bisiklet" projesi başlattı.



Proje "Birlikte 100 Milyon Adım Atıyoruz" sloganı ile katılımcıları 10 bin adım atmaya teşvik ediyor. Katılımcılar attıkları 10bin adımı sosyal medya hesaplarında "#100MilyonAdım" etiketiyle paylaşacak. 20 Temmuz 2021 tarihine kadar sosyal medya üzerinden 10 bin attığını göstererek proje katılım sağlayan 100 kişiye bisiklet hediye edilecek.

Sağlıklı hayat ve temiz çevre için, BİRLİKTE 100 MİLYON ADIM ATIYORUZ.

10 bin adım at.

100milyonadim.com' a ekran görüntüsünü yükle.

#100MilyonAdım etiketi ile paylaş.

100 bisikletten biri senin olsun.



Biz değişirsek iklim değişmeyecek.

KAYNAK: https://100milyonadim.com/index.php

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.