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TIMETURK / BİSİKLET / 10 KASIM’DA 10 BİSİKLETLİ ANITKABİR’E TOPRAK VE BAYRAK GÖTÜRÜYOR

10 KASIM’DA 10 BİSİKLETLİ ANITKABİR’E TOPRAK VE BAYRAK GÖTÜRÜYOR

Tuzla Belediyesi ve Hydra Grup işbirliği ile düzenlenen ’10 Kasım Ata’ya Saygı’ sosyal sorumluluk projesi, 3 Kasım Çarşamba günü, Tuzla’da Belediye Başkanı Sayın Şadi Yazıcı’nın başlatacağı törenle start veriyor.

2 Saat Önce
2021-10-22 14:29:26
10 KASIM’DA 10 BİSİKLETLİ ANITKABİR’E TOPRAK VE BAYRAK GÖTÜRÜYOR

Tuzla Belediyesi ve Hydra Grup tarafından düzenlenen programda; 10 Kasım'da 10 bisikletli Anıtkabir'e toprak ve bayrak götürüyor.

10 bisikletli Tuzla Belediyesi önündeki törende Belediye Başkanı Sayın Şadi Yazıcı tarafından teslim edilen Vatan Toprağı ve Türk Bayrağını Ankara Anıtkabir'e götürmek üzere bisikletle yola çıkacak ve etkinlik 8 gün boyunca sürecek.

3 Kasım Çarşamba günü başlayacak olan etkinlik Tuzla'da start verdikten sonra sırasıyla Yalova, Bursa, Bozüyük, Eskişehir, Sivrihisar, Polatlı'da devam ederken Ankara Anıtkabir'de sona erecek.

10 kişilik ekip, bisikletle günlük ortalama 70 km yol aldıkları etap sonunda varılan il ve ilçelerdeki etkinliklere katılacak.

Bu anlamlı sosyal sorumluluk projesinde yer alan bisiklet ekibi Anıtkabir'e uzanan yol boyunca görsel şölen oluşturacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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