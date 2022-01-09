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Bisiklet İnisiyatifi Tele1 Tv Ekranlarında

Bisiklet İnisiyatifi, Tele1 Tv 'de her pazar yayınlanan 'Yol ve Pedal Günlükleri' programıyla her hafta bir bölgenin tanıtımını yapıyor.

2022-01-09 14:35:03

Bisiklet sürme koşullarının iyileştirilmesi, birlikte yaşanabilir şehirlerde bisikletli mutlu insanların arttırılması için mücadele eden Bisiklet İnisiyatifi, Tele1 Tv 'de her pazar yayınlanan "Yol ve Pedal Günlükleri" programıyla her hafta bir bölgenin tanıtımını yapıyor.
Bisiklet İnisiyatifi Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde bisiklet eğitimlerinden başlayarak insanların bisikleti günlük yaşamlarında ulaşım ve gezi amaçlı kullanabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyor. Yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle bisiklet farkındalığına dikkat çekiyorlar.
Tele1 ekranlarında yayınlanan programın yönetmenliğini bisiklet İnisiyatifi kurucusu Cengiz Yargıç, seslendirmesini Nesrin Yaman yapıyor. Hydra grup ajans işbirliğiyle hazırlanan program Tele1 ekranlarında her hafta farklı bir bölgeyi tanıtıyor.
Bisiklet sağlıklı, sosyal, çevreci, eğlenceli, basit ama sürdürülebilir ulaşım aracıdır. İklim değişiklikleri temiz hava ve motorlu araçların havaya saldığı CO2 gazına çare bisikletten geçiyor.

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