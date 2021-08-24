Birol Yıldırım'ın ölümüne ilişkin 12 polis hakkında dava açıldı
Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran günü 'fenalaşarak' hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 12 polis hakkında 12 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede gelen adli tıp kurumu raporunda 'Kişinin polis karakolunda darp edildiğinin kabulü halinde maruz kaldığı olayın stresinin kendisinde mevcut olan kronik kalp damar hastalığını aktif hale getireceği, olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağı olacağı ancak bu hususta kesin bir değerlendirme yapılmadığı, olayın adli tahkikat ile aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliğiyle mütalaa edilmiştir' şeklinde değerlendirme yapıldığı hatırlatıldı.