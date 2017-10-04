Birleşik Krallık'ta hizmet sektörü büyüme hızını artırdı

04.10.2017 15:21:25

Birleşik Krallık'ta hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) eylül ayında 53,6'ya yükseldi.

Markit/CIPS verilerine göre Birleşik Krallık'ta hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi eylül ayında bir önceki ayda kaydettiği 53,2 seviyesinden 53,6 seviyesine yükseldi.

Ağustos ayında ülkede hizmet sektörü PMI verisi 53,2 ile son 11 ayın en düşük artışını göstermişti.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise sektörel daralma olarak yorumlanıyor.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, eylül ayında hizmet sektöründe görülen büyümeye rağmen fiyat baskının hissedildiğini, ekonomik büyümenin genel olarak düşük olduğunu vurguladı.

Capital Economics Ekonomisti Paul Hollingsworth ise eylül ayında hizmet sektörü PMI verilerinde görülen artışın ekonominin ivme kaybettiğine ilişkin endişeleri bir miktar yatıştırabileceğini belirtti.