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Birleşik Arap Emirlikleri yeni yıla görkemli bir gösteriyle girdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde yeni yıl, Burc el-Arab, dünyanın en uzun binası Burç Halife ve Dubai Frame'deki ışık ve havai fişek gösterileriyle kutlandı.

2022-01-01 09:39:12
Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlerin yeni yılını kutladı

Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlerin yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlerin yeni yılını kutladı
Araştırma görevlisi evinde ölü bulundu

Araştırma görevlisi evinde ölü bulundu

﻿Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde görevli araştırma görevlisi Uğur Açar (30), evinde ölü bulundu.
Altınok’tan 'Ümit Özdağ' yorumu: 'Faşizmin gülen yüzü'

Altınok’tan 'Ümit Özdağ' yorumu: 'Faşizmin gülen yüzü'

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Suriye göçmeni bir esnaf vatandaşın İzmir'deki kuyumcu dükkanını ziyaretinde esnafla arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada tepki gören Özdağ'ın ifadelerini Gazeteci Melih Altınok bugünkü yazısında yorumladı
Sevilay Yılman ile Fatih Altaylı’nın yıllar önceki “türban” açıklamaları yeniden gündemde

Sevilay Yılman ile Fatih Altaylı’nın yıllar önceki “türban” açıklamaları yeniden gündemde

Gazeteciler Sevilay Yılman ve Fatih Altaylı’nın bir tartışma programında başörtüsü ile ilgili sarf ettikleri cümleler sosyal medyada yeniden gündem oldu. 2008 yılında yayınlanan bir tartışma programında Sevilay Yılman, Genelkurmay Başkanlığı’nın türbana serbestlik getirilmesine karşı çıkmamasına tepki gösterirken, Fatih Altaylı ise eşinin bu durum karşısında çok gergin olduğunu ifade etti. Daha sonra evinde başörtüsü aradığını ancak bulamadığını söyleyen Fatih Altaylı, bir atkıyı başına örtmesi için Sevilay Yılman’a verdi. Atkıyı başına takan Sevilay Yılman “saçlarım mahvoldu, boğuldum” derken, Fatih Altaylı ise Yılmanı anneannesine benzetti.
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