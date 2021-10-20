Birçok İl ve İlçede Bisiklet Eğitimleri Yapılıyor
Bisiklet İnisiyatifi, bugüne kadar hiç bisiklet sürmemiş, denge sorunu yaşayan veya bisiklet sürüş kalitesini ilerletmek isteyenler için bisiklet eğitimleri yapıyor. Bu eğitimlere 7'den 70'e herkes katılabiliyor. Eğitimlerde düşme, kaza gibi sorunlar yaşanmaması için küçük egzersizlerle ilerleniyor, önce bisiklet algısını geliştiriliyor, denge sağlanıyor ve gerekli teknik bilgilerle kaliteli sürüş gerçekleştiriliyor. Bisiklet İnisiyatifi ekibi ile web sitesinden iletişim kurabilirsiniz; www.bisikletinisiyatifi.com